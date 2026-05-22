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Vuelve el Biomercado y el Festival del Repulgue: las actividades para el fin de semana largo en Rosario

Habrá más de 100 emprendedores, cocina en vivo, talleres gratuitos, música y promociones especiales frente al Río Paraná

22 de mayo 2026 · 12:35hs
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El Biomercado abre este sábado

El Biomercado abre este sábado, mañana y el lunes en la plaza Suecia, avenida Illia entre Oroño y Balcarce. 

Rosario tendrá un fin de semana patrio cargado de propuestas gastronómicas, actividades al aire libre y ferias sustentables. Este sábado 24 y domingo 25 de mayo volverá el Biomercado a la zona de Balcarce y el río, mientras que este lunes feriado el Mercado del Río celebrará el Festival del Repulgue con cocina en vivo, concursos y descuentos especiales.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Rosario, a través de la Subsecretaría de Economía Social, con el objetivo de promover el consumo responsable, la alimentación saludable y el emprendedurismo local.

El Biomercado reunirá durante dos jornadas a más de 100 emprendimientos sustentables rosarinos distribuidos en distintos sectores temáticos: gastronomía, alimentos, almacenes naturales, decohogar, diseño, moda, aromas, bienestar, punto verde y jardín.

Además de la feria, el evento ofrecerá más de diez talleres y charlas gratuitas vinculadas con nutrición, bienestar y actividad física. También habrá espacios recreativos para infancias, música en vivo y propuestas gastronómicas con productos locales.

Entre las marcas gastronómicas confirmadas figuran Mosto, Sodita, Chipa Cheese, Fly Pizzas, Verite Café, Verde que te quiero verde, Materia Prima y La Juguería.

La organización aclaró que las actividades se suspenderán en caso de lluvia.

Uno de los principales atractivos del fin de semana será la clase de cocina en vivo del chef rosarino Marcelo Megna, quien preparará un locro con verduras agroecológicas el domingo.

El cronograma también incluirá shows musicales y actividades para toda la familia. El sábado se presentará la banda Pinta Chatrán, mientras que el domingo cerrará la jornada el DJ Edgardo Mancinelli.

Para las infancias habrá talleres gratuitos de elaboración de alfajores de maicena patrios y actividades recreativas coordinadas por profesores y especialistas.

Durante el evento funcionará nuevamente el Pasaporte Bio, una propuesta que busca incentivar la compra de productos dentro del circuito de emprendedores del Biomercado. Además, participarán organizaciones proteccionistas de animales como Galgos Libres y Propatas.

>> Leer más: Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Agenda completa del Biomercado

Sábado 24 de mayo

  • 11:00 — Yoga para adultos mayores
  • 12:00 — Meditación, pranayama y mantras
  • 13:00 — Yoga para todo público
  • 14:00 — Taller de botiquín de primeros auxilios con piedras
  • 15:00 — Taller infantil de alfajores patrios
  • 16:00 — Charla “Nutrir para crecer”
  • 16:00 — Movimiento libre para infancias
  • 16:30 — Show de Pinta Chatrán
  • 17:00 — Taller “Riqueza consciente”

Domingo 25 de mayo

  • 10:00 — Yoga para adultos mayores
  • 12:00 — Cocina en vivo de locro agroecológico
  • 13:00 — Zumba para adultos mayores
  • 14:00 — Charla sobre biohacking y bienestar
  • 15:00 — Taller de bienestar animal
  • 15:00 — Taller infantil de alfajores patrios
  • 16:00 — Movimiento libre para infancias
  • 16:00 a 18:00 — DJ Edgardo Mancinelli

Festival del Repulgue en el Mercado del Río

El lunes 25 de mayo, desde las 12, el Mercado del Río realizará el Festival del Repulgue en el espacio ubicado en Presidente Roca y el río Paraná.

La jornada tendrá como eje principal a las empanadas argentinas y contará con una clase de cocina en vivo del chef Emiliano Molina. Además, se desarrollará un concurso para elegir el mejor repulgue de Rosario.

Durante el festival, los nueve locales gastronómicos del predio ofrecerán promociones y descuentos especiales. Los comercios que formarán parte del evento son: Almu, Cero 341, Empanadas & Punto, Hijos del Río, Invasión Chipá de Otra Galaxia, La Bodeguita, Mosto Río, Río Helados y ¡Hay pique!.

La propuesta incluirá opciones de tapeo, vermutería, empanadas, pizzas, helados, pescados de río y especialidades regionales.

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