Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria

La policía encontró marihuana, balanzas de precisión, celulares y más de 270 mil pesos tras un operativo en un comercio de Orsetti al 700

Tres personas fueron detenidas este miércoles por la noche en Granadero Baigorria durante un procedimiento policial por presunta comercialización de drogas en un kiosco ubicado en Orsetti al 700.

El operativo comenzó mientras efectivos del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria patrullaban la zona y observaron a una mujer que, según indicaron fuentes policiales, estaba vendiendo estupefacientes en la vía pública.

Al advertir la presencia policial, la sospechosa huyó e ingresó a un kiosco cercano, donde se encerró e insultó a los efectivos.

Minutos después, y con la presencia de testigos, los policías ingresaron al comercio y realizaron una requisa en distintos ambientes del lugar.

Durante el procedimiento secuestraron más de 270 mil pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, balanzas de precisión, y una mochila con marihuana.

Además, los agentes inspeccionaron paredes y sectores lindantes con viviendas vecinas, donde encontraron elementos que serían compatibles con maniobras vinculadas al narcomenudeo.

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Como resultado del operativo fueron detenidos Natanael S., de 19 años, Aimara Melisa Z., de 22, y Melisa Natalia Z., de 39 años. La causa quedó encuadrada bajo investigación por microtráfico de drogas.

El operativo

Fuentes policiales señalaron que cerca de las 22 comenzaron formalmente las actuaciones y protocolos vinculados a delitos de narcomenudeo. Todo el material secuestrado, incluyendo los estupefacientes y otros elementos con posibles rastros de droga, fue trasladado a la Comisaría 24ª junto con los detenidos.

La joven contaba con una causa previa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, motivo por el cual cumplía una medida judicial bajo monitoreo electrónico.

Además, trascendió que la mujer de 39 años había sido condenada anteriormente por un homicidio ocurrido en 2014 en la zona de Remanso Valerio. Los tres sospechosos quedaron alojados en la comisaría 24ª y a disposición de la Justicia.

La investigación continuará ahora bajo intervención judicial para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si el kiosco funcionaba como punto de venta de droga en la zona.