Macri descartó un ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa: "No tiene lógica"

" No tiene lógica que él (Massa) saque la misma cantidad de votos que en las Paso . Debería sacar mucho menos porque cruje la economía familiar de todos los argentinos", aseguró este martes en TN el ex jefe de estado, y disparó: " Esta inflación no se veía hace décadas . Que explique el genio de Massa cómo lo hizo. ¿No escuchaste al presidente de Paraguay? Massa miente todo el tiempo”.

“De acá a que entreguen el gobierno no sé cómo van a hacer. Massa regala cosas que no tiene. Están desquiciados intelectualmente”, enfatizó Macri, y volvió a cargar contra el gobierno y Massa: "De las Paso para acá el país a entrado a acelerar hacia la hiperinflación y el caos. Este señor es un irresponsable y cínico . Contradice todo lo que mandó en el Presupuesto. Ha ido quemando naves".

Viaje a Davos

Macri recordó el viaje que realizó junto a Massa al Foro Económico de Davos en 2016. "Le cuando lo llevé a Davos. 'Ves Sergio, para allá va el mundo. Si vos vas para ese lado, tarde o temprano con tu juventud y tus ganas vas a ser presidente, pero para eso tenés que ser creíble'. Me preguntó 'Cómo hago' y le dije 'Cumpliendo tu palabra aunque ya no te convenga'. Y me miró como si le hubiese dicho una herejía", contó el ex jefe de Estado.

Consultado sobre su vaticinio respecto de las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre, el ex mandatario consideró que "un consenso amplio de los argentinos han elegido un cambio", pero de cara a los comicios debe definirse "quién lo lidera". Pese a que se saber que mantiene buena relación con Milei, vovlió a respaldar a Patricia Bullrich: "Patricia debe hacerlo por el liderazgo y la experiencia que tiene".

Autocrítica y deuda

Ante la pregunta sobre si hacía una autocrítica sobre su gobierno, Macri respondió tajante: "Ya la hice en el libro. ¿No leíste el libro? Ya está, ya está. El rumbo era el correcto y ojalá con la experiencia de lo que hicimos bien y mal podamos volver a gobernar".

Macri disparó también contra el oficialismo que lo responsabiliza, por haber tomado deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de la crisis económica actual: "Es una de las tantas mentiras del kirchnerismo es que desendeudaron y no, aumentaron la deuda", señaló.

Y aseguró que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "aumentó la deuda" y el suyo "la aumentó por el déficit que me dejaron", aunque consideró que "lo peor vino con este gobierno".