La Capital | Política | imputabilidad

Martín Menem ratificó que el gobierno bajará la edad de imputabilidad

El presidente de Diputados aseguró que esa decisión política responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas

24 de enero 2026 · 17:31hs
Acicateado por un escalofriante caso ocurrido en Santa Fe

Foto: AP

Acicateado por un escalofriante caso ocurrido en Santa Fe, Menem volvió a la carga con la baja de la edad de imputabilidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de 2026, como parte de la reforma del Código Penal.

El caso de Jeremías Monzón, el chico de 15 años torturado y asesinado en la ciudad de Santa Fe, volvió a poner en la agenda política la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad. De los tres menores que estuvieron al momento del crimen, dos tienen 14 años y se encuentran en libertad por no ser punibles.

En ese sentido, diferentes dirigentes políticos volvieron a poner en debate la necesidad de acelerar en la baja de la edad a partir de la cual se puede juzgar a un menor.

jeremias monzon
Jerem&iacute;as Monz&oacute;n fue brutalmente asesinado en la ciudad de Santa Fe.

Jeremías Monzón fue brutalmente asesinado en la ciudad de Santa Fe.

En la reforma del Código Penal que elabora el gobierno se contempla una reducción de 16 a 14 años para poder juzgar menores, aunque en el pasado se llegó a proponer que llegue a los 13. Por el momento sin incluir en el temario de las sesiones extraordinarias, la redacción de la iniciativa concluiría en la primera quincena de febrero próximo.

"Mandato claro"

Menem aseguró que esa decisión política responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la posición que sostiene el oficialismo de “tolerancia cero” frente al delito.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó Menem al justificar la urgencia de la medida, en el marco de la agenda de La Libertad Avanza (LLA).

El titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del gobierno libertario en materia de seguridad.

>> Leer más: El crimen de Jeremías Monzón llegó al debate nacional: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Según Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el referente riojano, adelantando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario.

La posición de Pullaro

Previamente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había vuelto a expresar públicamente su posición respecto de la necesidad de modificar el régimen penal juvenil y endurecer las penas para quienes cometen delitos graves, sin importar su edad.

Pullaro reforzó su posición luego de la reciente viralización de las imágenes vinculadas al asesinato de Monzón, donde los principales sospechosos son menores de edad.

Por su parte, la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a alentar el inicio del debate parlamentario en torno a esa reforma, que incluye una baja de la edad de imputabilidad.

A través de su cuenta en la red social X, la exministra de Seguridad Nacional sostuvo que “este año los espera a todos” para tratar la iniciativa en el Congreso.

Embed

“O acompañás a las víctimas y a sus familias, y evitas nuevas víctimas, o sostenés una posición a favor de los delincuentes”, planteó la legisladora.

En esa línea, Bullrich agregó: “¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 puñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”.

Noticias relacionadas
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro, a favor de bajar la edad de punibilidad.

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Milei encabezará en Mar del Plata una nueva escala del denominado Tour de la gratitud.

Javier Milei desembarca en Mar del Plata para continuar el "Tour de la gratitud"

Raúl Guglielminetti murió este miércoles a los 84 años.

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Por ser crímenes de lesa humanidad, la pena no puede conmutarse o reducirse.

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Lo último

El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario

El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario

El autor del gol de Newells ante Talleres no disimuló su tristeza por la derrota y por un error personal

El autor del gol de Newell's ante Talleres no disimuló su tristeza por la derrota y por un error personal

Martín Menem ratificó que el gobierno bajará la edad de imputabilidad

Martín Menem ratificó que el gobierno bajará la edad de imputabilidad

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Tenía pedido de captura desde agosto y el procedimiento se llevó a cabo tras tareas de inteligencia en La Florida por parte de dos agrupaciones especiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario
La Ciudad

El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas
La Ciudad

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Netflix: tres miniseries recomendadas para el fin de semana

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Central recuperó a un goleador que ya la metió en un amistoso en la reserva

Newells estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Newell's estuvo lejos de dar señales en Córdoba para ganar crédito en el inicio del torneo

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y hermano de un histórico bar rosarino

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

Ovación
El nuevo Newells terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

El nuevo Newells terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

El nuevo Newell's terminó pareciéndose demasiado al viejo equipo

Falta coordinación, estamos en formación, dijeron Orsi y Gómez tras perder con Talleres

"Falta coordinación, estamos en formación", dijeron Orsi y Gómez tras perder con Talleres

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Jorge Almirón tomó su primera decisión fuerte como entrenador de Central

Policiales
Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

Santa Fe: detuvieron a la madre de la adolescente acusada por el crimen de Jeremías Monzón

La Ciudad
El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario
La Ciudad

El calor no afloja: renuevan el alerta amarillo por temperaturas extremas para Rosario

Acto y Camarazo en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

Acto y "Camarazo" en Rosario a 29 años del crimen de José Luis Cabezas

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

Analizan en el Hospital Vilela el estado de salud de la nena de cuatro años rescatada por la Policía

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con mucho calor y alerta amarillo por temperaturas extremas

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro
La Ciudad

Autos eléctricos: advierten que es necesario mantener y ampliar la red de suministro

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley
LA CIUDAD

Emergencia en discapacidad: ultimátum judicial para que la Nación cumpla con la ley

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal
La Ciudad

Santa Fe y Rosario refuerzan controles en Circunvalación tras la caída del puente peatonal

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste
POLICIALES

Un adolescente de 17 años está muy grave tras ser baleado en zona sudoeste

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara
POLICIALES

Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad
La Ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: La baja es constante hace 18 meses
LA CIUDAD

Industriales textiles de Santa Fe, en crisis, advierten: "La baja es constante hace 18 meses"

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Puente caído: Vialidad Nacional se despega y dice que el control del tránsito es provincial

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios
Política

Raúl Guglielminetti fue uno de los represores a los que visitaron los diputados libertarios

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

Por Matías Petisce
La Ciudad

Terminal de ómnibus: crece la polémica por el futuro de los maleteros

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad
Política

El crimen de Jeremías Monzón: Bullrich pidió bajar la edad de imputabilidad

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Por Hernán Cabrera
Ovación

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

La curiosa e impensada estadística que tiene Newells con el árbitro ante Talleres

Por Carlos Durhand
Ovación

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres