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Martín Menem arremetió contra Axel Kicillof: "Fue el peor ministro de la historia"

El presidente de la Cámara de Diputados cuestionó la gestión del mandatario bonaerense, al tiempo que defendió el rumbo macroeconómico del gobierno nacional

3 de julio 2026 · 15:20hs
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Si la política no jode

Foto: AP.

"Si la política no jode, toda la economía va a mejorar", aseveró Martín Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, lanzó duras críticas contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al asegurar este viernes que su desempeño como economista “fue una catástrofe para la Argentina” y consideró que fue “el peor ministro de la historia” y que “tendría que estar inhabilitado para ejercer cargos públicos”.

Además, el legislador respaldó con énfasis las políticas de la gestión nacional y ponderó la solidez de las variables macroeconómicas actuales.

Menem subrayó la importancia de poner el foco en los resultados obtenidos por la administración de Javier Milei. Y adelantó que el índice de inflación “probablemente en junio vuelva a ubicarse por debajo del 2 %”.

Menem y la macro

Luego enumeró los factores que, desde su perspectiva, convalidan el rumbo: “Superávit primario, superávit financiero, mayores reservas en el Banco Central (BCRA) y una deuda con tasas más bajas. La macroeconomía está muy sólida”.

Al abordar el impacto del programa económico en los sectores de clase media, el titular de la Cámara baja reconoció que existen franjas de la población que todavía no perciben de modo directo la reactivación, aunque tuvo una mirada optimista.

“Empatizamos completamente con las personas a las que seguramente les llegue un poco más tarde esa mejora. El país cambió completamente, Milei recibió una Argentina que había que reconstruir desde cero”, afirmó, al tiempo que resaltó: “Si la política no jode, toda la economía va a mejorar”.

En ese sentido, Menem ponderó que “el salario de la gente hace tres meses que le gana a la inflación” y explicó que la actual expansión de la actividad posee bases firmes.

Respecto de la actualización de las tarifas de servicios públicos, evaluó el proceso como parte de una normalización del sistema para evitar problemas de desabastecimiento.

El caso Adorni

Acerca de la salida del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Menem sostuvo que “cree en la Justicia y en la división de poderes” y que el gobierno tiene que “dar vuelta la página”.

Finalmente, el parlamentario afirmo que tiene “una buena relación” y que habla “el mismo lenguaje” con el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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