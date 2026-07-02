Reforma electoral: el socialismo presentó su proyecto sin tocar la boleta única, pero sí los pisos

El Partido Socialista (PS) tiene coincidencias neurálgicas con los restantes miembros de Unidos, pero también diferencias. Más espacios políticos formalizaron sus iniciativas en la Cámara baja provincial

En un movimiento que marca matices dentro de Unidos, el Partido Socialista (PS) ingresó este jueves a la Legislatura santafesina su proyecto de reforma electoral . Lo propio hicieron en la Cámara baja los bloques del radicalismo -que replicó la iniciativa que había presentado 24 horas antes en el Senado-, UNO -fuerza que también integra la coalición oficialista- y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS) .

Si bien la iniciativa coincide con la Unión Cívica Radical (UCR) en la necesidad de adaptar la normativa a la nueva Constitución provincial, el socialismo busca preservar el esquema actual de la boleta única y proponer umbrales de votos más bajos para acceder a las bancas.

El punto de mayor visibilidad en el proyecto socialista es la continuidad de las cinco boletas separadas, una por cada categoría electoral.

Esa posición se contrapone directamente a la intención del gobernador Maximiliano Pullaro y el radicalismo de concentrar los cargos provinciales en una papeleta y los locales en otra.

Reforma electoral, el turno del socialismo

En el socialismo argumentan que el sistema vigente consolida la autonomía del votante, permitiéndole elegir cada categoría de forma independiente y evitando el "efecto arrastre" entre cargos ejecutivos y legislativos.

Por el contrario, el radicalismo sostiene que la eliminación de la mayoría automática en la nueva Constitución obliga a buscar mecanismos que fortalezcan la gobernabilidad del Ejecutivo.

El socialismo llevó su proyecto de reforma electoral al recinto. Foto: Archivo / La Capital.

La propuesta del PS establece un mínimo del 1,5 % de los votos para superar las Paso y un 3 % para acceder al reparto de bancas en las elecciones generales, nada más y nada menos que 2 % menos que propone el radicalismo, que endurece más el acceso.

La discusión sobre esos umbrales no solo afecta la interna de Unidos. El peronismo tiene una diferencia similar en los pisos entre el proyecto del bloque en Diputados y el de los senadores.

La semana próxima comenzarán las reuniones para unificar criterios internos en Unidos, sumando el proyecto del PRO.

El debate que asoma en Santa Fe

Respecto de la futura discusión parlamentaria, por un lado se busca la creación de un Código Electoral que agrupe en una sola norma las leyes vigentes en la materia.

Asimismo, hay coincidencias sobre la necesidad de ratificar las Paso y el sistema de boleta única de papel.

Aunque el oficialismo impulsaría un cambio no menor: la cantidad de boletas a utilizar durante los comicios generales. Al respecto, se evalúa la posibilidad de unificar en una papeleta los cargos ejecutivos y legislativos de un mismo nivel. Un punto cuestionado en el justicialismo.

Paralelamente, la definición de nuevos pisos para cada instancia electoral es otro de los ítem a abordar durante el debate reformista.