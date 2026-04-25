Mariano Romero: "El proceso de autonomía no puede quedar encapsulado en la dirigencia"

Durante el lanzamiento de "Las Bases de Rosario", el concejal planteó que la discusión por la futura Carta Orgánica abre una disputa sobre quién define el futuro de la ciudad

El Bloque Peronista del Concejo puso en marcha este fin de semana "Las Bases de Rosario", una serie de encuentros pensados para anticipar la discusión por la futura Carta Orgánica de la ciudad . La convocatoria reunió a dirigentes de distintos sectores del peronismo y el progresismo , en un contexto en el que la autonomía municipal empieza a instalarse como uno de los debates de fondo de la política local.

El concejal Mariano Romero señaló que “la autonomía no puede ser un tema de los mismos de siempre: no vinimos a ser comentaristas ni furgón de cola del proyecto de alguien más ”, y agregó que “el proceso que se abre no puede quedar encapsulado en la dirigencia”.

El primer capítulo del ciclo "Bases para Habitar" puso el foco en uno de los temas más sensibles de la agenda urbana: las condiciones de vida en la ciudad.

Además de militantes y especialistas, estuvieron presentes los otros dos concejales del bloque, María José Poncino y Pablo Basso, junto a Marcelo Lewandowski, María de los Ángeles Sacnun, Diego Giuliano, Carlos del Frade, Julia Irigoitia, Leonardo Caruana, Norma López, Julián Ferrero, Fernanda Gigliani, Pedro Ferrazini, Germán Martínez, Claudia Balagué, Miguel Rabbia, Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli.

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La serie continuará en mayo con "Bases para Crecer", centrada en trabajo, producción y desarrollo local, en lo que el espacio define como un intento de “llegar a la discusión de la Carta Orgánica con acuerdos construidos desde abajo”.

"Durante años, la política usó la autonomía que no teníamos como excusa para justificar todo lo que no funcionaba. El año próximo se va a votar quiénes deciden cómo va a gobernarse Rosario, y antes que discutir nombres tenemos que dar una discusión de fondo. La Carta Orgánica no es una cuestión técnica ni administrativa, es profundamente política. Si no discutimos el proyecto de ciudad ahora, después lo único que vamos a poder hacer es opinar sobre quién lo administra y eso ya lo venimos sufriendo. Tenemos que animarnos a soñar sin miedo el futuro que queremos", aseveró Romero.

Y afirmó: "Muchas veces pensamos el hábitat como un problema de los barrios populares, donde hay una emergencia que no admite más espera. Pero hoy la crisis atraviesa toda la ciudad. Esto puede ser una oportunidad para fortalecer Rosario o una reconfiguración del poder entre pocos. Nosotros queremos lo primero. Pero para eso, hay que animarse a discutir en serio qué ciudad queremos y qué no vamos a permitir más".