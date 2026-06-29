Milei hablará esta noche en una cumbre de aliados de Israel

El presidente disertará en Puerto Madero y será la primera aparición pública tras la renuncia de Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros

El presidente Javier Milei abrirá esta noche la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina que reunirá a representantes parlamentarios de Aliados de Israel de toda la región, junto con destacados legisladores, aliados políticos, embajadores y líderes religiosos. Se tratará de la primera aparición pública del mandatario luego de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Los Acuerdos de Isaac ofrecen “un marco innovador y práctico para fortalecer la cooperación económica, la innovación tecnológica, la colaboración en materia de seguridad y la prosperidad compartida entre Israel y América Latina”, se informó desde la organización del evento.

Se espera que Milei hable ante la conferencia a las 20.15, en un encuentro que se llevará a cabo en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, en el que además participarán el canciller argentino, Pablo Quirno; y el candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro.

Uno de los principales ejes de la conferencia, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, es la expansión de los Acuerdos de Isaac, una iniciativa que continúa ganando impulso con la incorporación de nuevos países gracias al liderazgo y la influencia de los Caucus de Aliados de Israel.

Asimismo, el encuentro promoverá la adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), fortalecerá las respuestas legislativas frente al terrorismo y el extremismo, y fomentará acciones coordinadas en toda América Latina.

La conferencia, de tres días de duración, se realizará en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero y responde a una iniciativa lanza por los líderes argentino e israelí en Jerusalem a principios de este año.

Se trata de una iniciativa diplomática destinada a mejorar las relaciones entre Israel y los países latinoamericanos, inspirada en los Acuerdos de Abraham de 2020, negociados por Estados Unidos con Israel y cuatro naciones árabes.