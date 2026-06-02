Losada adelantó que los diez senadores radicales apoyarán a Michelli como jueza

La legisladora por Santa Fe aseguró que “no hay una razón válida” para que la Casa Rosada pida retirar el pliego de la postulante a jueza

“No encuentro ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada.

La senadora nacional Carolina Losada (Santa Fe) afirmó este martes que votará “en contra” de retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli, cuestionada por el Poder Ejecutivo, y adelantó que el bloque radical, de diez miembros, obrará en el mismo sentido .

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar” , dijo Losada. De ese modo, apoyó la posición de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , quien este lunes también adelantó que votará a favor de designar a Michelli .

El Ejecutivo envió al Senado el pliego de Michelli, pero la semana pasada, luego de haber sido aprobado con la firma de nueve miembros de la comisión de Acuerdos, pidió que sea retirado porque la postulante es cuñada de un periodista del diario la Nación .

Bullrich, mediante una publicación en la red social X, adelantó que hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia ” y votará en contra de retirar el pliego de Michelli, aunque aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del presidente Javier Milei para proponer y retirar postulaciones judiciales.

Losada se pronunció en el mismo sentido y advirtió que “hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, es una candidata válida de una persona muy formada que dio una entrevista brillante ante la comisión de Acuerdos”.

“Ella (Michelli) estuvo en la comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades. No se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella tiene una carrera y cualidades suficientes”, resaltó la senadora.

Los senadores radicales

La legisladora santafesina aseguro: “El bloque radical por completo votará de ese modo, y el PRO entiendo que también se pronunció de esa manera”.

“Voy a votar en contra de retirar el pliego y, si gana esa moción, luego votaré a favor de que sea jueza”, concluyó Losada.