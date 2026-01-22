Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Amelong fue parte de los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario y acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad

Por ser crímenes de lesa humanidad, la pena no puede conmutarse o reducirse.

La Cámara Federal de Casación Pena l rechazó la solicitud del exteniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong , quien buscaba el cese de su prisión preventiva invocando el fallo “Castillo” de la Corte Suprema.

El juez Alejandro Slokar argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país. “ No puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, señaló.

Amelong fue parte de los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario durante la dictadura y acumula cinco condenas por crímenes de lesa humanidad , entre ellas tres cadenas perpetuas y una sentencia por la apropiación de mellizos nacidos en cautiverio.

El represor facilitó incluso una vivienda familiar para el funcionamiento del centro clandestino “La Intermedia” y participó en una misión de Inteligencia en México. También entregó a una de las hijas de Raquel Negro, nieta restituida en 2008. Su mellizo continúa desaparecido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había desestimado en 2023 una presentación de Amelong, al no encontrar vulneración de derechos.

En un contexto donde desde sectores oficiales se impulsan discursos negacionistas y se desmantelan políticas de memoria, el fallo reafirma el compromiso del Poder Judicial con el proceso de justicia a 50 años del golpe de Estado.