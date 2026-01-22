La Capital | Política | Lesa humanidad

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Amelong fue parte de los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario y acumula cinco condenas por delitos de lesa humanidad

22 de enero 2026 · 20:09hs
Por ser crímenes de lesa humanidad

Por ser crímenes de lesa humanidad, la pena no puede conmutarse o reducirse.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud del exteniente coronel del Ejército Juan Daniel Amelong, quien buscaba el cese de su prisión preventiva invocando el fallo “Castillo” de la Corte Suprema.

El juez Alejandro Slokar argumentó que no corresponde otorgar beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad, en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el país. No puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”, señaló.

Amelong fue parte de los grupos de Inteligencia del Destacamento 121 de Rosario durante la dictadura y acumula cinco condenas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas tres cadenas perpetuas y una sentencia por la apropiación de mellizos nacidos en cautiverio.

>>Leer más: El Villazo: absolvieron a todos los acusados de la causa por delitos de lesa humanidad en Villa Constitución

El represor facilitó incluso una vivienda familiar para el funcionamiento del centro clandestino “La Intermedia” y participó en una misión de Inteligencia en México. También entregó a una de las hijas de Raquel Negro, nieta restituida en 2008. Su mellizo continúa desaparecido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había desestimado en 2023 una presentación de Amelong, al no encontrar vulneración de derechos.

En un contexto donde desde sectores oficiales se impulsan discursos negacionistas y se desmantelan políticas de memoria, el fallo reafirma el compromiso del Poder Judicial con el proceso de justicia a 50 años del golpe de Estado.

Noticias relacionadas
El sindicalismo señala a los gobernadores como garantes de la reforma laboral

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Javier Milei ocupó un lugar destacado en la presentación del Consejo de la Paz, con Donald Trump al frente

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Rogelio Frigerio denunció el hecho por redes sociales

Entre Ríos: Rogelio Frigerio denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en sus oficinas

El presidente Milei se reunía a ensayar para el Movistar Arena

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Lo último

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Las ventas en los súper sufrieron la mayor caída desde diciembre de 2023

Las ventas en los súper sufrieron la mayor caída desde diciembre de 2023

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Gremios de Rosario activan la resistencia contra la reforma laboral

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Tras el choque de un camión contra un puente peatonal, Ciro Seisas volvió a la carga contra Vialidad Nacional. "No podemos depender de la suerte", sentenció

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito
La Ciudad

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y cortó el tránsito

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo
La Ciudad

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Ovación
Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Enzo Giménez: Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura

Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

Policiales
Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

La Ciudad
Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

El tiempo en Rosario: viernes ideal para visitar amigos con pileta

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Febrero en Rosario: festivales, carnaval, museos y cultura gratis en toda la ciudad

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump
Politica

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este
La Ciudad

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales