Lemoine responsabilizó a Villarruel por una eventual sanción a la selección y la acusó de "hacer populismo nazionalista"

“Esperemos que no pase más allá de la penalización económica”, sostuvo la diputada mileista

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y sostuvo que, si la situación vinculada con la Selección Argentina “pasa a mayores”, será “culpa de ella” , y la acusó de generar conflictos por “hacer populismo nazionalista”.

“Esperemos que no pase más allá de la penalización económica… pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA… que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo”, escribió la legisladora.

En el mismo mensaje, Lemoine afirmó: “Una cosa es la cancha, la calle y otra la vicepresidencia. Lo hizo con Francia generando un conflicto diplomático que en su momento logró apaciguar Karina Milei, que se tuvo que bancar que la bardearan gratis”.

Además, la diputada agregó: “Con el culo sentado en una silla, Doña Chicana, para ver si logra que más kukas le digan cipayo al Presidente, le genera un conflicto a la Selección Nacional. Gorda egoísta y ridícula”.

Esperemos que no pase más allá de la penalización económica... pero he visto en medios extranjeros que se habla del tuit de la vicepresidente arengando la conducta. Si pasa a mayores es CULPA DE ELLA... que por hacer POPULISMO NAZIONALISTA embarra todo. Una cosa es la cancha, la… https://t.co/C6KACVMJNY

Qué dijo la vicepresidenta Villarruel

Horas antes del partido Argentin-Inglaterra, la vicepresidenta Victoria Villarruel se refirió a ese encuentro a través de un mensaje publicado en su cuenta X en el que calificó a los ingleses como “piratas usurpadores” y aseguró: “No es un partido más”.

“Mañana (este miércoles) jugamos contras los piratas usurpadores”, escribió Villarruel al comienzo de su publicación y advirtió: “No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío”.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

A continuación, hizo referencia a una de las canciones de aliento al seleccionado, que se popularizó en esta Copa del Mundo, y señaló: “Contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”.

Tras ello, concluyó: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro”.

Tras el partido, la vicepresidenta publicó otro posteo que muestra una foto de los jugadores argentinos con la bandera "Las Malvinas son argentinas", y con el siguiente texto: "¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón".

¡Las Malvinas son Argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

La primera publicación de la vicepresidenta llegó después de que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva advirtiera a los hinchas argentinos que no podrían ingresar al estadio con elementos que incluyeran "mensajes políticos, raciales o provocativos".

Consultada específicamente por las banderas o camisetas con imágenes de las islas Malvinas, la funcionaria respondió: “Cualquiera que entre con un mensaje de contenido político o provocación racial o religiosa no podrá ingresar”. Y aclaró que la referencia a la frase “Las Islas Malvinas son argentinas” constituye un mensaje político.

En respuesta a eso, distintos sectores de la oposición rechazaron la decisión del gobierno de Javier Milei de avalar dicha prohibición. Referentes del kirchnerismo, el radicalismo y otros sectores del peronismo cuestionaron la medida.