Larreta criticó con dureza a Alberto Fernández por hablar de "inflación psicológica"

Consultado sobre los dichos del presidente, Larreta dijo: "No te puedo creer que haya dicho eso. Es una falta de respeto a los argentinos que hace 10 días no pudieron pagar la cuota del alquiler, o tuvieron que cambiar a sus chicos de colegio. Esa es la realidad de los argentinos que están mirando. Me tenés absorto de que el presidente haya dicho tamaña barbaridad".