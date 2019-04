"Yo estoy en la política desde el colegio secundario, pero nunca me hicieron tantas notas como hoy (por ayer). Tuve más de 20 entrevistas de radio, televisión y diarios, muchos medios locales, regionales y también algunos de Buenos Aires. Es un momento de enorme felicidad y lo estoy viviendo a pleno". De esta manera, todavía sin poder bajar las palpitaciones, Pablo Javkin comenzó a describir el día después de una extraordinaria jornada eleccionaria en la que se impuso en la interna para intendente del Frente Progresista.

"Creo que esta victoria es muy buena para el frente, porque se nota que hay mucha gente que está sintiendo cansancio, que tiene cierta idea de que no había cosas nuevas para ofrecer. Y estoy seguro de que esta victoria renueva las expectativas. El hecho de que el que lidere la propuesta sea un espacio distinto, nos coloca de mejor manera ante la gente y de cara a la próxima elección", apuntó Javkin.

Y se encargó de recordar que "muchas veces me tocó escenarios similares, pero sin terminar ganando. Y pasamos de las derrotas dignas, a este éxito muy disfrutable. Sé que debo acomodarme a este lugar, porque la responsabilidad de lo que viene es muy grande".

Sentado sobre almohadones verdes, con la espalda contra la pared, sólo se quitó el saco para la producción de fotos que le propuso este diario en la sede de Arriba Rosario, en 9 de Julio al 1800. De a poco fue perdiendo rasgos de formalidad y abrió su corazón para expresar sus sensaciones en este momento. Y su voz sólo corrió riesgos de quebrarse cuando habló de su familia.

"Detrás de estas cosas hay mucha gente, que apoya y empuja para adelante. En estos momento me acuerdo de mi mujer Cecilia, de mis hijos Sebastián (9) y Camila (6), que todavía no entienden mucho de esto y durante el recuento de votos estuvieron acá conmigo. Y también se me viene a la cabeza la figura de mi mamá (fallecida hace seis meses), que era muy conocida en la ciudad, y que desde su ternura templó mi carácter. Y también de mi viejo, que me acompañó el domingo acá luego de pasar un susto de salud. Son momentos muy fuertes. Y estos afectos ayudan a no marearte en el vértigo de estos éxitos", confió Javkin.

"También quiero reconocer el enorme esfuerzo de todo el equipo de campaña, que se quedó toda la noche custodiando el conteo de votos", agregó el actual concejal en relación al grupo de jóvenes que lo rodea. Precisamente fueron estos chicos los que el domingo crearon una ocurrente contraseña de WiFi dentro de esa sede que fue «David le gana a Goliat», en obvia alusión a las diferencias de recursos que hubo en la puja interna del Frente.

Al costado de la puerta de ingreso, un redoblante con una carpeta encima dio cuenta de un festejo que se desató luego de la confirmación de la tendencia ganadora. Durante la entrevista, Javkin contó que sólo durmió dos horas. "Pude dormir desde las 4.50, cuando iba el 92 por ciento del mesas escrutadas, hasta las 6.50, que me levanté para unas notas radiales".

La victoria en las primarias provocó efectos inmediatos. "Tengo más de mil mensajes en el celular. La mayoría nos los pude leer, así que recién mañana (por hoy) me voy a poner a responder. Siento que hubo mucha alegría en muchos sectores por mi triunfo", puntualizó.

Sobre las diferencias en la interna admitió que "no éramos los favoritos en términos de estructuras y de recursos. Pero pudimos conectar con algo muy importante. Entendimos el momento especial que está viviendo la gente, y eso nos dio una gran fortaleza".

"Los rosarinos están esperando respuestas concretas, planteos sobre qué queríamos hacer, y la austeridad funcionó muy bien en términos de conectar con la sociedad. La verdad es que fue una apuesta muy grande, creíamos que debíamos hacerlo de ese modo, y por eso ahora estamos muy felices", subrayó Javkin.





Bonfatti valoró la elección de Javkin

El diputado provincial y candidato a gobernador por el Frente Progresista, Antonio Bonfatti, consideró ayer que la derrota de Verónica Irizar en la interna para intendente de Rosario se debió a que "quizás se lanzó la candidatura un poco tarde". En diálogo con Canal 3, destacó que el socialismo "va a apoyar a Pablo Javkin" y consideró que el Frente "ha hecho una elección excelente en la ciudad".