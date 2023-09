La motosierra china con la que Milei sale de campaña para "hacer temblar a la casta"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feduardomenoni%2Fstatus%2F1702774207208136857&partner=&hide_thread=false | Javier Milei saca la motosierra en su gira por Olavarría, Argentina para cortar con la casta política progre. ¿Apoyas a Milei? pic.twitter.com/yC66crIEAr — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 15, 2023

Sus voceros indicaron que el candidato presidencial de LLA estará presente este sábado en otra caravana en San Luis, que comenzará a las 18 en la plaza Pringles, ubicada en Pringles y Rivadavia.

Hace dos días, en una entrevista para redes sociales con el periodista estadounidense Tucker Carlson, Milei afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el papa Francisco, sobre quien dijo que tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. (el presidente ruso Vladimir) Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei