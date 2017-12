La Federación Gremial del Comercio e Industria (Fecoi) envió una carta urgente a los diputados nacionales por la provincia para expresar que no está de acuerdo con algunos aspectos del paquete de reformas fiscales que se está tratando en la Legislatura Nacional.

Mediante la misiva, que está firmada por el presidente Edgardo Moschitta y el secretario José Luis Fussi , la institución empresario manifestó su preocupación debido a que considera que se deben corregir algunos de los aspectos que se están revisando; pero también aseguró que comparte el espíritu del proyecto de reducir la presión fiscal global, tal y como lo expresaran autoridades nacionales.

Los puntos más salientes que la institución cuestiona son los siguientes:

"La convergencia de Contribuciones Patronales, afecta a Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales e Industriales en favor de las Grandes Empresas. Las Pequeñas y Medianas Empresas verán aumentada su alícuota de Contribuciones Patronales del 17 por ciento al 19,5 por ciento, mientras que las Grandes Empresas, la verán reducida del 21 al 19,5 por ciento"





"El Decreto 814/2001, promueve la diferenciación de las contribuciones patronales teniendo en cuenta la posición geográfica del empleador. Así un empleador ubicado en una Región considerada económicamente postergada o en desarrollo, le resulta más fácil generar nuevos puestos de trabajo. Si eliminamos el beneficio, como se propone, resultará igual generar un puesto de trabajo en Capital Federal que en el Norte de Santa Fe."

"Asimismo destacamos enfáticamente nuestro rechazo a la fijación del 5% como alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para el Sector del Comercio Mayorista y Minorista y Reparaciones, siendo este el único sector que no ve ninguna reducción en su presión fiscal. Esta acción fue firmada por el Presidente de la Nación y los Gobernadores en el denominado "Consenso Fiscal".





También destacó que la supuesta reducción de impuestos no tendrá efectos sobre el nivel de precios: "En las condiciones actuales el Consenso Fiscal no tendrá ningún efecto sobre los precios domésticos, ya que lo que hace es trasladar la carga impositiva desde los sectores primarios y secundarios hacia el Comercio y los Servicios".

Finalmente sentencia que las reformas igualan impuestos "para arriba" sin tener en cuenta las asimetrías propias del territorio nacional en cuanto a desarrollo económico, distancia de los centros de consumo y escala empresarial.

"No es posible ignorar que no resulta igual producir en el Norte de la Provincia de Santa Fe que en la ciudad de Rosario, como no es lo mismo producir en Rosario que en Capital Federal, con acceso a uno de los mayores mercados de la República Argentina", expresó.