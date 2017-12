El titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Manuel Cornejo, expresó este mediodía que definirán si adhieren a la medida de fuerza propuesta por la CGT de acuerdo a lo que suceda en el Congreso de la Nación. "Si se aprueba la reforma, vamos al paro, eso es seguro", dijo.





"Todavía no sabemos que vamos a hacer, el paro de la CGT no está decretado, hay que esperar a ver que pasa, si se aprueba la reforma en el Congreso, entonces mañana vamos al paro, si no la aprueban, entonces no", dijo este mediodía en conferencia de prensa.

En ese sentido indicó que la decisión "se va a estirar hasta la madrugada, pero si se aprueba hay paro seguro".

"Es medio traído de los pelos lo del paro, es algo que no estaba programado, ya con la ley aprobada tampoco entiendo para que sirve el paro. La verdad es que no entiendo a los dirigentes de la CGT, que actúan un poco asustados por la situación, por la gente, entonces es como la otra vez, que los apretaron un poco. Acá pasó igual, los apretaron un poco y entonces van al paro".

"Debería haber estado programado. Según entiendo, el dirigente sindical debería haber hablado de la reforma previsional , no sólo de la reforma laboral, es la obligación del dirigente. Habría que preguntárselo a 'los gordos' como los llaman"

"Hasta este momento, no sabemos", concluyó respecto al posible paro de mañana.