La Asociación Médica de Rosario adhiere a la Marcha Federal Universitaria

“Somos profesionales formados en la universidad pública y compartimos sus valores igualitarios", sostuvo Dardo Dorato, secretario general de la entidad

La Asociación Médica de Rosario (AMR) y las instituciones que integran la Red AMR ratificaron su compromiso con la educación pública y adhirieron la 5ª Marcha Federal Universitaria que se realizará este jueves en distintos puntos del país.

“Somos profesionales formados en la universidad pública y compartimos sus valores igualitarios. También defendemos el mandato histórico de garantizar el derecho a la educación superior pública, gratuita y de calidad para todas las argentinas y los argentinos” , sostuvo Dardo Dorato , secretario general de AMR.

Al respecto, Dorato invitó a la ciudadanía a participar de la nueva Marcha Federal para lograr "el cumplimiento de ley de financiamiento, que ya aprobó el Congreso nacional, cuya legitimidad ha ratificado la Justicia y el Poder Ejecutivo ignora” .

Este jueves se realiza la 5ª Marcha Federal Universitaria en todo el país, junto a un paro nacional de gremios y organizaciones sociales.

Durante la movilización se exigirá la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario (aprobada por el Congreso y con fallos judiciales a favor) y el rechazo a los intentos del Ejecutivo de congelar o suspender las partidas presupuestarias y la actualización salarial.

Asimismo, reclamarán a la Cámara de Diputados nacional la derogación definitiva del polémico decreto de necesidad y urgencia 70/23.

Defensa de la educación pública:

La Asociación Médica adhiere a la Marcha Federal Universitaria pic.twitter.com/SOoXsoIqz8 — AMR | Asociación Médica de Rosario (@amrorgar) October 14, 2026

“Nos volvemos a expresar en favor de la democracia y sus instituciones, cuya vigencia es un gran logro de la sociedad argentina. Celebramos y promovemos la convivencia pacífica, la búsqueda del entendimiento y los debates sin provocaciones ni agravios”, expresó Dorato.

En esa línea de razonamiento, enfatizó: “Por eso repudiamos las amenazas recibidas por el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, y nos solidarizamos con él y con sus allegados”.

En las últimas horas, el también titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció que recibió graves mensajes intimidatorios y confirmó que realizó una denuncia judicial.