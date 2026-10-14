Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

El cuerpo técnico canalla evalúa día a día la evolución de Gastón Ávila, quien sufrió un fuerte traumatismo en el rostro el triunfo ante Independiente Rivadavia

La euforia por la goleada ante Independiente Rivadavia ya es parte de la historia y en Central hoy todos los cañones están apuntados a lo que será el choque del próximo sábado en Tucumán contra Atlético. La idea de Jorge Almirón , en la medida que pueda, es no tocar nada en el equipo.

La semana de trabajo ya comenzó para el plantel canalla y la preparación de este nuevo partido es bajo un clima distendido. Pese a ello, Almirón le prestará mucha atención a la recuperación de sus futbolistas, algunos en particular.

Uno de ellos es Gastón Ávila , quien sufrió un duro golpe en el rostro en el primer tiempo, lo que valió la expulsión del delantero paraguayo Alex Arce. Lo que trascendió desde Arroyo Seco es que el Gato está mejor, pero aún en estado de observación permanente.

Ávila no sólo pudo seguir jugando, sino que completó los 90 minutos, pero después del encuentro sintió mareos en el vestuario por lo que fue trasladado al sanatorio Mapaci para realizarle estudios. Dejó el Gigante de Arroyito caminando por sus propios medios, pero acompañado por algunos integrantes del cuerpo médico canalla y también por trabajadores del sistema de emergencia.

El rostro del Gato Ávila, la prueba del fuerte golpe. El zaguero central canalla igualmente jugó todo el partido. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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En golpes de este estilo hay protocolos que respetar y por eso la atención inmediata de futbolista. Pero no sólo es esa atención inmediata, sino también en los días posteriores.

Navarro, también en la mira

El otro jugador a tener en cuenta es Federico Navarro, quien sufrió un fuerte golpe en el tobillo. Por ese motivo el técnico Almirón decidió reemplazarlo en el entretiempo (en su lugar ingresó Giovanni Cantizano).

En ese momento se pensó que la salida del volante central se debió a que como el Canalla ya tenía uno más en cancha, Almirón se la jugó por un equipo más ofensivo, aunque el propio técnico aclaró después en conferencia de prensa que si bien a Navarro lo habían infiltrado para que siguiera en cancha, la decisión fue no arriesgarlo, justamente porque el equipo estaba arriba en el marcador y con superioridad numérica sobre el rival.

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Por eso serán clave los próximos días, para ver si Navarro se recupera de la contusión en el tobillo. Si eso ocurre, tiene todos los boletos para mantenerse entre los once. Es que su inclusión desde el arranque en el último encuentro resultó un acierto por parte del entrenador, quien se la jugó por un cambio de esquema en un partido crucial.

De no estar al ciento por ciento, el técnico podría verse en la necesidad de buscarle un sustituto y en ese caso el futbolista que correría con ventaja es justamente Cantizano. De todas formas restan unos cuanto días para el partido en el norte del país y en Arroyito hay mucho optimismo de que Navarro pueda jugar.

No obstante, el caso que más incógnitas genera es el del Gato Ávila. Ya este jueves podría haber informaciones certeras sobre sus posibilidades.