La Capital | Ovación | Central

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

El cuerpo técnico canalla evalúa día a día la evolución de Gastón Ávila, quien sufrió un fuerte traumatismo en el rostro el triunfo ante Independiente Rivadavia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de octubre 2026 · 18:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Gastón Ávila recibe la atención médica luego de fuerte impacto sobre su rostro de parte de Álex Arce.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Gastón Ávila recibe la atención médica luego de fuerte impacto sobre su rostro de parte de Álex Arce.

La euforia por la goleada ante Independiente Rivadavia ya es parte de la historia y en Central hoy todos los cañones están apuntados a lo que será el choque del próximo sábado en Tucumán contra Atlético. La idea de Jorge Almirón, en la medida que pueda, es no tocar nada en el equipo.

La semana de trabajo ya comenzó para el plantel canalla y la preparación de este nuevo partido es bajo un clima distendido. Pese a ello, Almirón le prestará mucha atención a la recuperación de sus futbolistas, algunos en particular.

Uno de ellos es Gastón Ávila, quien sufrió un duro golpe en el rostro en el primer tiempo, lo que valió la expulsión del delantero paraguayo Alex Arce. Lo que trascendió desde Arroyo Seco es que el Gato está mejor, pero aún en estado de observación permanente.

El Gato jugó todo el partido

Ávila no sólo pudo seguir jugando, sino que completó los 90 minutos, pero después del encuentro sintió mareos en el vestuario por lo que fue trasladado al sanatorio Mapaci para realizarle estudios. Dejó el Gigante de Arroyito caminando por sus propios medios, pero acompañado por algunos integrantes del cuerpo médico canalla y también por trabajadores del sistema de emergencia.

El rostro del Gato Ávila, la prueba del fuerte golpe. El zaguero central canalla igualmente jugó todo el partido.

El rostro del Gato Ávila, la prueba del fuerte golpe. El zaguero central canalla igualmente jugó todo el partido.

>>Leer más: Central y un cierre a todo o nada: no tiene las riendas en la mano, pero sí la fusta bajo el brazo

En golpes de este estilo hay protocolos que respetar y por eso la atención inmediata de futbolista. Pero no sólo es esa atención inmediata, sino también en los días posteriores.

Navarro, también en la mira

El otro jugador a tener en cuenta es Federico Navarro, quien sufrió un fuerte golpe en el tobillo. Por ese motivo el técnico Almirón decidió reemplazarlo en el entretiempo (en su lugar ingresó Giovanni Cantizano).

En ese momento se pensó que la salida del volante central se debió a que como el Canalla ya tenía uno más en cancha, Almirón se la jugó por un equipo más ofensivo, aunque el propio técnico aclaró después en conferencia de prensa que si bien a Navarro lo habían infiltrado para que siguiera en cancha, la decisión fue no arriesgarlo, justamente porque el equipo estaba arriba en el marcador y con superioridad numérica sobre el rival.

>>Leer más: Atlético Tucumán recibirá a Central con una mala racha que va a contramano de su historia

Por eso serán clave los próximos días, para ver si Navarro se recupera de la contusión en el tobillo. Si eso ocurre, tiene todos los boletos para mantenerse entre los once. Es que su inclusión desde el arranque en el último encuentro resultó un acierto por parte del entrenador, quien se la jugó por un cambio de esquema en un partido crucial.

De no estar al ciento por ciento, el técnico podría verse en la necesidad de buscarle un sustituto y en ese caso el futbolista que correría con ventaja es justamente Cantizano. De todas formas restan unos cuanto días para el partido en el norte del país y en Arroyito hay mucho optimismo de que Navarro pueda jugar.

No obstante, el caso que más incógnitas genera es el del Gato Ávila. Ya este jueves podría haber informaciones certeras sobre sus posibilidades.

¿Encontraste un error en esta nota?

Reportalo
Noticias relacionadas
Hernán Mastrángelo impartirá justicia en Newells, mientras que Álvaro Carranza estará en el encuentro de Central

Newell's y Central ya conocen los árbitros para los partidos de la 13ª fecha

Central ganó el partido del Apertura por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

Atlético Tucumán recibirá a Central con una mala racha a contramano de su historia

Rosario Central y el Banco Macro se desmarcaron del anuncio de Red Hot Chili Peppers en Rosario

Red Hot Chili Peppers en Rosario: Central sólo "alquiló el estadio"

Ángel Di María, con un doblete, fue el punto más alto de Central en la victoria ante Independiente Rivadavia.

Central y un cierre a todo o nada: no tiene las riendas en la mano, pero sí la fusta bajo el brazo

Las más leídas

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

Lo último

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad

La Corte y el Ministerio Público presentan planteos sobre reforma de seguridad

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

Consejo de la Magistratura: libertarios piden cambios en la selección de jueces

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Tras la desmentida de la banda estadounidense, Underdog Entertainment borró sus publicaciones de las redes sociales
Red Hot Chili Peppers en Rosario: quién está detrás de la productora que desató el escándalo

Por Gonzalo Santamaría
Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 
Información General

Movistar transferirá 6 millones de clientes a Tuenti: qué pasará con los números 

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Policiales

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país
Policiales

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?
Información General

¿Qué pasa con el feriado nacional si el Papa León XIV no viene a la Argentina?

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Por Martín Stoianovich
Policiales

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Peatonal San Martín se transformará en un gran museo a cielo abierto

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

Red Hot Chili Peppers desmintió que tenga planeado tocar en Rosario

El boxeo de luto: falleció Jorge Locomotora Castro, excampeón del mundo

El boxeo de luto: falleció Jorge "Locomotora" Castro, excampeón del mundo

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

El tiempo en Rosario: miércoles con chaparrones y un jueves con más agua

Ovación
Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

Central: Almirón y la vista fina sobre un titular para ver si puede repetir equipo

La reserva de Central no pudo sostener la ventaja y dejó dos puntos en el camino ante Aldosivi

La reserva de Central no pudo sostener la ventaja y dejó dos puntos en el camino ante Aldosivi

Central y Newells jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas

Policiales
Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán
Policiales

Una mujer murió tras un choque en la autopista a la altura de Roldán

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

La cárcel federal de Coronda encabezó el aumento de presos en todo el país

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

El crimen del músico Jimi Altamirano, clave en el juicio a la banda de Pablo Camino

Femicidio de rosarina en San Juan: advierten que buscan desviar la investigación

Femicidio de rosarina en San Juan: advierten que buscan desviar la investigación

La Ciudad
Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales
La Ciudad

Subasta récord: casi 9 mil inscriptos y controles para excluir bandas criminales

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

El aumento a estatales le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

Estudiantes de la UNR toman facultades: Somos una generación angustiada
La Ciudad

Estudiantes de la UNR toman facultades: "Somos una generación angustiada"

Saber que soy autista me salvó: cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Por Florencia O’Keeffe
Salud

"Saber que soy autista me salvó": cuando el diagnóstico llega en la vida adulta

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Por Facundo Borrego
Política

Diputados pide por la Corte, el MPA y la Defensa para la reforma de seguridad

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda
Negocios

Lanzan un tour de agronegocios por Australia y Nueva Zelanda

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad
La Ciudad

Invitan a un taller gratuito de comunicación ambiental y sostenibilidad

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado
Policiales

La embarazada que sufrió graves quemaduras sigue en estado reservado

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Negocio dulce: ¿por qué surgen tantas marcas nuevas de alfajores?

La psíquica de mascotas de Milei, en el New York Times, habló de los clones de Conan
Política

La psíquica de mascotas de Milei, en el New York Times, habló de los clones de Conan

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe
Policiales

Sospechoso incendio de tres motos en el patio de una comisaría de Santa Fe

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos
La Ciudad

Harán un simulacro en el aeropuerto de Rosario sin afectar los vuelos

Avanza en el Concejo el proyecto de refugios para cadetes de aplicaciones
La Ciudad

Avanza en el Concejo el proyecto de refugios para cadetes de aplicaciones

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear
Policiales

Detuvieron a Came, buscado por el crimen de un joven en un barrio de Alvear

Apropiación de bebés: reprograman la indagatoria de la partera Dolly
La Ciudad

Apropiación de bebés: reprograman la indagatoria de la partera Dolly

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha
Agro

Granos: el maíz sostiene las ventas y el trigo enfrenta el desafío de la nueva cosecha

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y denuncian un crimen
Policiales

Hallaron muerta a una rosarina en la Costa Atlántica y denuncian un crimen

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas
La Ciudad

Se profundiza el conflicto en la UNR con tomas de facultades y clases públicas

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia
Policiales

Femicidio de Bárbara Aragón en Rosario: despedidas, bronca y reclamo de justicia

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada
Policiales

Estafas con paquetes turísticos: cómo operaba la pareja acusada

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida
La Ciudad

Escándalo judicial con una herencia millonaria, 80 audios y jueza suspendida

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año
Economía

La inflación de septiembre se aceleró: se acercó al 2 % y acumula un alza de 23,6 % en el año