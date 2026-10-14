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En la previa de la nueva Marcha Federal Universitaria, la Justicia aplicó una multa diaria al gobierno

La sanción es por el incumplimiento de la ley de financiamiento a la educación superior. Se espera una masiva movilización este jueves, tanto en Rosario como frente al Congreso de la Nación

14 de octubre 2026 · 17:27hs
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Se viene una nueva Marcha Federal en defensa de la universidad pública.

Foto: Archivo / La Capital

Se viene una nueva Marcha Federal en defensa de la universidad pública.

En la previa de la 5ª Marcha Federal prevista para este jueves, el magistrado Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, impuso una multa diaria al gobierno nacional por incumplir una medida cautelar vinculada con la ley de financiamiento universitario. La sanción tiene un valor de 100.000 pesos y está destinada al jefe de Gabinete, Diego Santilli, al ser el responsable de la administración del presupuesto.

La resolución judicial fue dictada este miércoles en respuesta al reclamo que impulsa hace meses el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debido a la falta de actualización en los salarios docentes y no docentes y la escasez de fondos destinado a las becas estudiantiles.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1º de la Constitución y el artículo 5º de la ley 27.798, las que se fijan en la suma de 100.000 pesos en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”, sostiene el documento firmado por Cormick.

El alcance de la multa al gobierno

Al respecto, el monto inicial se fijó en 100.000 pesos diarios, aunque el magistrado indicó que la cifra y los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento continúa perpetrándose en el tiempo.

Cormick ya había intimado al Poder Ejecutivo, con un plazo de cinco días, el 22 de septiembre pasado y, frente a la falta de registros de pago, luego del vencimiento fijado el 30 de ese mes, se hizo efectiva la sanción.

Aunque la gestión del presidente Javier Milei apeló el fallo principal que declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que se intentó anular la ley de financiamiento, el juez afirmó que la medida cautelar “continúa activa, firme y de cumplimiento obligatorio” ya que fue convalidada previamente por la Corte Suprema.

Nueva Marcha Federal Universitaria

Paralelamente, la movilización de este jueves promete ser multitudinaria. La convocatoria de los universitarios coincide con la que, por su parte, lanzaron las personas con discapacidad y los endeudados y muchos otros colectivos que, tras el primer fallo de la Corte Suprema sobre la ley de tierras, llamaron a marchar contra la entrega del territorio argentino.

En la ciudad de Buenos Aires, la movilización arribará, a las 16, a las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde tendrá lugar la lectura de un documento unificado.

En Rosario, en tanto, estudiantes, docentes, trabajadores y organizaciones sindicales se movilizarán, a las 15.30, desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera.

El Monumento a la Bandera volverá a ser epicentro este jueves de la demanda de financiamiento para la educación superior.

El Monumento a la Bandera volverá a ser epicentro este jueves de la demanda de financiamiento para la educación superior.

Además de la Coad, gremio que agrupa a los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que no dictarán clases durante la jornada, será de la partida el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), Aceiteros, ATE y la CGT local, entre otras organizaciones gremiales y sociales.

>>Leer más: Estudiantes de la UNR iniciaron la toma de facultades: "Somos una generación angustiada"

Asimismo, a la toma activa de la Facultad de Humanidades y Artes (Entre Ríos y Córdoba) iniciada a primera hora de este miércoles se sumó la ocupación de su similar de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (La Siberia), con la realización de clases abiertas y públicas callejeras.

Asimismo, Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) hará este jueves una desobligación y no un paro.

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