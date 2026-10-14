La reserva de Central no pudo sostener la ventaja y dejó dos puntos en el camino ante Aldosivi

El Canalla igualó 1 a 1 y dejó escapar la chance de subirse a lo más alto de la tabla. Igualmente se mantiene entre los cuatro primeros del grupo

Facundo Piozzi, autor de tanto de Central, maniobra ante la doble marca de los jugadores de Aldosivi.

Se le escapó la chance. La reserva de Central igualó con Aldosivi en Arroyo Seco. Fue 1 a 1, con gol de Ramiro Barrrientos en el primer tiempo y en el marco de la fecha 13 del torneo Clausura Proyeccción. Así, los auriazules no pudieron sacar rédito de la derrota del líder del grupo, River, que cayó en su visita a Instituto. Es que de haber cosechado los tres puntos ante los marplatenses, penúltimos en el grupo A con 12 unidades, los de Arroyito hubieran superado a los Millonarios en el escalafón, y quedado como líderes.

Ahora habrá que ver cómo les va este jueves, en el cierre de la fecha, a Gimnasia de Mendoza y a Vélez, los dos con 20 puntos, uno menos que los auriazules. Es que, en caso de sumar, cualquiera de los dos equipos estará en condiciones de superar a Central en la tabla, aunque de todos modos el canalla se mantendría entre los primeros cuatro del grupo, que son los que clasifican para los playoffs. Gimnasia será local de Godoy Cruz (17 puntos), mientras que Vélez recibirá a Racing (13 unidades).

Desde la autoridad y la presencia que impusieron los volantes Kevin Gutiérrez y Juan Guzmán , Central manejó el trámite. Y consiguió así el respaldo futbolístico para sus llegadas más importantes en ataque, que no fueron muchas y en su mayoría llegaron a través de la habilidad de Valentino Felici , quien jugó sobre la banda derecha.

A los 28 minutos, justamente desde el sector derecho, y en una proyección de Facundo Piozzi , el lateral lanzó un centro al corazón del área rival que encontró una floja respuesta del arquero de Aldosivi al tratar de cortar, situación que aprovechó Barrientos para convertir el primer gol del partido para el local.

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Aldosivi, en tanto, casi no tuvo chances claras para convertir. Alguna salida defectuosa de Juan Giménez, que sigue buscando su mejor ritmo tras recuperarse de una lesión de rodilla, entusiasmó a los delanteros del Tiburón. Pero nunca estuvieron cerca del gol. La dupla de centrales que compusieron Giménez y Álvaro Güich, juvenil que participa en la selección sub 17, fue tan sólida como resolutiva.

El zaguero central Juan Giménez, que ingresó ante Independiente Rivadavia, sumó algunos minutos más en reserva.

En el inicio del complemento, Aldosivi se adelantó en el terreno para buscar el empate. Y rápidamente lo consiguió. Alexis Devesa, a los 7 minutos, logró la igualdad a partir de una maniobra individual, con un remate rasante desde el borde del área que se metió contra el primer palo del arco defendido por Ezequiel Zapata.

Central sintió el golpe. Y le costó reaccionar. Recién en el último tramo del encuentro, y con poca claridad, gestó alguna chance para ganar. Pero no le elcanzó. Y se tuvo que conformar con el empate.

El equipo canalla

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Ezequiel Zapata; Facundo Piozzi (66' Sebastián Lago), Juan Giménez (ET Axel Fernández), Álvaro Güich (86' Vicente Pendino) y Asael Oviedo; Kevin Gutiérrez (ET Tomás Stagnari) y Juan Ignacio Guzmán; Valentino Felici, Leonel Antunez (66' Ciro Armoa) y Ramiro Barrientos; Gino Pavoni.

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Jeremías Ríos, Juan Scaglia, Lautaro Osorio, Kevin Quiroz, Ilan González e Ignacio Moreno.