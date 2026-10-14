Rosario será sede de un encuentro internacional sobre ovnis: qué revelaciones prometen sus expertos

Los científicos sociales estadounidenses James Joachim Hurtak y Desiree Hurtak participarán de La Realidad Extraterrestre , el encuentro sobre Ovnis que se desarrollará este sábado 17 de octubre, a las 14, en el Salón Barcelona del Hotel Solans Riviera, de San Lorenzo 1460, en nuestra ciudad.

“Estamos en los inicios de una revelación del gobierno de Estados Unidos que está sacudiendo al mundo. La documentación que han dado a conocer revela que los ovnis y los fenómenos anómalos no identificados (UAP) nos han estado observando desde hace más de 80 años. Ha habido muchos niveles de encubrimiento, y vamos a hablar de cómo los extraterrestres y los niveles superiores de inteligencia cósmica podrían haber influido en los acontecimientos históricos también en los actuales de la Tierra” explica la investigadora rosarina María del Carmen Dionigi , directora del Centro de Operaciones y Logística para el Ovni de la República Argentina, también conocido como grupo estudio Proyecto Colora, a La Capital.

En este sentido, la ufóloga Dionigi , también conocida como Nanni Luminarias, anticipó que “las preguntas que se responderán son: ¿Hay más de un tipo de forma de vida extraterrestre? ¿Todos están aquí como visitantes benevolentes? ¿Quiénes son los ultraterrestres? Las respuestas ayudarán a definir una nueva sociología del futuro para la humanidad y nuestra conexión intrínseca con las formas de vida cósmicas”.

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“Los doctores Jaimes Joachim Hurtak, y Desiree Hurtak son científicos sociales, futuristas, arqueólogos, escritores y fundadores de La Academia para la Ciencia Futura, una organización internacional. Sus presentaciones públicas sobre el fenómeno Ovni se remontan a 1977, cuando el doctor J.J. Hurtak fue uno de los expositores del “Primer Congreso Mundial de Ovnis”, en Acapulco, México, junto con Allen Hynek. Ambos fueron consultores científicos del best seller de Sidney Sheldon sobre un encuentro con extraterrestres, titulado “La Conspiración del Juicio Final”, con el astronauta Gordon Cooper” abundó Nanni Luminarias.

En esta línea, Nanni Luminarias abundó que “el doctor J.J. Hurtak es conocido sobre todo por su libro “Las Claves de Enoc®”, traducido a más de 25 idiomas. Actualmente ambos participan en la serie de televisión de Netflix titulada “Top Secret UFO Projects: Declassified” (Proyectos Ovni de Alto Secreto: Desclasificados). También forman parte del nuevo libro de Alan Steinfeld titulado “Making Contact” (Estableciendo Contacto). Entre sus trabajos científicos figura “Examinando la Existencia del Multiverso” (2015), así como su libro “Dinámica de la Mente en el Espacio y el Tiempo”, ambos escritos en coautoría con la física teórica Elizabeth Rauscher. Ambos son reconocidos por su obra sugerente, que afirma una ciencia de la consciencia dentro de una cosmología multidimensional y el destino de la humanidad en el espacio”.

El evento sobre el presente y el futuro de los Ovnis se realizará este sábado 17 de octubre a las 14 en el Salón Barcelona del Hotel Solans Riviera, en San Lorenzo 1460, con entrada sin cargo con cupos limitados