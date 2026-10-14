El aumento a estatales de Santa Fe le ganó a la inflación: ¿cómo llegan al cierre de año?

El tercer trimestre marcó una suba por encima de los precios. Queda un trimestre en el que ya hay ajustes salariales firmados para terminar 2026 a la par de la inflación

El Gobierno de Santa Fe sostiene que el aumento salarial a estatales le ganó a la inflación.

Ni bien conocidos los índices de inflación, el Gobierno de Santa Fe salió a anunciar que la política salarial acordada con los gremios de la administración central para el segundo semestre de 2026 continúa por el camino de la “recomposición”.

Es que los incrementos acordados en paritarias acumularon un 5,5% entre julio y septiembre frente a una inflación del 5,3% medida por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) en ese período. Es decir: el tercer trimestre marcó un aumento por encima de la inflación del 0,2%.

“Así, cuando todavía restan tres meses para la finalización del acuerdo, los incrementos previstos para el segundo semestre mantienen el poder adquisitivo de los salarios estatales frente a la evolución de los precios”, comunicó la Casa Gris.

El cronograma tiene previsto aumentar un 1,6% en octubre y 1,5%, tanto en noviembre como en diciembre . Con esos números proyectados, el gobierno piensa en cerrar el año empardando, al menos, inflación, para luego ya discutir la nueva paritaria en 2027.

El acuerdo logrado en paritaria incorpora, además, mínimos garantizados destinados a reforzar los ingresos de aquellos que se encuentran en la base de la escala salarial.

"Es más que probable que los sueldos medianos y más bajos logren aumentos en el semestre por encima de la inflación. Y que los más altos llegarían a empatar si la inflación mensual de los próximos meses está en el orden del 1,5%", agregaron en el gobierno.

Para julio, el monto mínimo de aumento fue establecido en $ 80.000 y, para agosto y septiembre, en $ 100.000. Por eso, en el tercer trimestre del año los sueldos más bajos alcanzaron un aumento del 8,7 % con relación a los haberes de junio.

Los resultados superan los aumentos porcentuales generales y la inflación registrada durante esos meses. La herramienta permite que la actualización no quede limitada a la aplicación de un porcentaje uniforme y que los trabajadores con salarios más bajos reciban una recomposición mayor.

La paritaria vigente contempla una mejora acumulada de hasta el 10,1% entre julio y diciembre. A eso se suman mínimos garantizados que llegarán a $180.000 en diciembre, con incidencia en el aguinaldo.

El acuerdo se complementa con la recomposición aplicada en el primer semestre, que partió de un piso del 17,1% para compensar la inflación medida por el Ipec.