Las duras declaraciones de Lisandro Martínez que abrieron un escándalo en Manchester United

El defensor argentino fue contundente con su crítica a los dirigentes de los Red Devils y afirmó: "Si no decimos la verdad, nada cambiará"

Manchester United atraviesa un período de crisis interna tras la derrota 2 a 0 ante Atlético de Madrid en la segunda fecha de la fase regular de la Champions League . Luego del encuentro, Lisandro Martínez cuestionó a los dirigentes del club y generó una reacción en cadena que lo puso en el foco de las críticas.

El defensor surgido de las inferiores de Newell's apuntó contra la responsabilidad de las autoridades de los Red Devils por la falta de respuestas en el mercado de pases , pero también defendió la labor de su entrenador Michael Carrick.

“Tengo que controlarme mucho, pero a veces es un reflejo del espejo de cómo está nuestro club en este momento. Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir , porque muchos equipos también han incorporado jugadores, y hoy también el Atlético tiene un equipo increíble. Merecieron ganar hoy”, afirmó el entrerriano en la zona mixta del estadio Metropolitano de Madrid.

Al referirse sobre el plantel actual, que buscará competir en la Champions League tras varias temporadas de ausencia, Martínez mencionó a Jason Wilcoz, director deportivo del United, y aseguró: “Espero más, sinceramente. Espero más de todos. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero ”.

“Como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante, cuando formas una plantilla fuerte, estar preparados para este tipo de noches”, agregó Lisandro en relación al bajo rendimiento de su equipo ante Atlético de Madrid.

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico pic.twitter.com/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Las críticas de Lisandro Martínez

“En general. Creo que la temporada pasada lo hicimos todo, creamos una base para construir un equipo increíble. Pero esto es algo sobre lo que hay que ser sinceros y demostrar algo. Es molesto, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentando conseguir un resultado increíble”, señaló el defensor de la selección argentina.

Tiempo después, en otra entrevista, Martínez remarcó que Manchester United “no está jugando bien como equipo” y resaltó: “El lenguaje corporal, perdemos tres o cuatro oportunidades y somos negativos. Cuando juegas contra estos equipos, especialmente en la Champions League, no puedes desaprovechar oportunidades ni encajar goles en el primer minuto”.

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“Tenemos muchos partidos, tenemos que rotar a los jugadores y, en mi opinión, no tenemos la mejor plantilla en comparación con otros equipos de élite”, aseveró Lisandro, que le quitó responsabilidad a su entrenador Carrick. “Él hace lo mejor que puede. Pero cada temporada es diferente”, indicó.

"As a club, I expect more... I’m not gonna close my mouth, we need to have more ambition.”



Lisandro Martínez opens up to @pschmeichel1 about Manchester United's struggles pic.twitter.com/mJsHg9pk9Z — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) October 13, 2026

Un problema profundo

Martínez reconoció que el funcionamiento del equipo no cambió con respecto al año pasado, por lo que sus rivales ya los “conocen en cada detalle”. No obstante, su crítica fue a un aspecto más profundo y se refirió a la tendencia de responsabilizar a los entrenadores.

“Se cambia al entrenador. ¿Y qué pasa con las otras áreas? No puedo decir más”, interrumpió el defensor durante su respuesta, pero luego insistió: “Es fácil hablar de los entrenadores y de los jugadores. Pero también tenemos que mirar otras áreas”.

Martínez fue contundente sobre las expectativas que tiene un equipo como Manchester United, a pesar de atravesar un largo período sin alcanzar los éxitos de otras épocas. “Necesitamos más ambición. Necesitamos hablar más sobre ganar la Champions League y ganar la Premier League. Si no decimos la verdad, nada cambiará”, concluyó Lisandro.