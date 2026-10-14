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Gran simulacro en el aeropuerto de Rosario: tres días de capacitación y un operativo sin afectar los vuelos

El aeropuerto local desarrollará del 14 al 16 de octubre la ROS Safety Week 2026, y habrá un simulacro general del Plan de Emergencia Aeroportuario

14 de octubre 2026 · 06:50hs
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El aeropuerto de Rosario será escenario de jornadas de capacitación y un gran simulacro.

El aeropuerto de Rosario será escenario de jornadas de capacitación y un gran simulacro.

El Aeropuerto Internacional Rosario (AIR) Islas Malvinas (ROS) llevará adelante este miércoles, jueves y viernes la ROS Safety Week 2026 - Semana de la Seguridad Operacional y Gestión Integral del Riesgo, una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación, la prevención y la coordinación entre los distintos organismos, empresas y servicios que integran la comunidad aeroportuaria.

La actividad no implicará afectación alguna en la programación de vuelos.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la política de modernización y jerarquización del Aeropuerto Internacional Rosario que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini.

“El Aeropuerto atraviesa un momento de crecimiento, con nuevas rutas y un movimiento sostenido de pasajeros y cargas. Estas acciones, como la ROS Safety Week, es importante para mostrar dónde estamos parados y también para repasar protocolos y poner a punto todos los procedimientos para seguir estando en los estándares más altos. La seguridad operacional es un eje clave. La ROS Safety Week refleja el trabajo conjunto que llevamos adelante desde el Ministerio de Desarrollo Productivo junto al Aeropuerto Internacional Rosario y a todos los organismos que integran la comunidad aeroportuaria, con el objetivo de garantizar los más altos estándares de prevención y respuesta ante cualquier contingencia”, destacó el ministro.

Qué incluye la ROS Safety Week en el aeropuerto

Durante las tres jornadas se desarrollarán charlas técnicas, actividades de capacitación y ejercicios prácticos vinculados con seguridad operacional, factores humanos, gestión del cambio, investigación de accidentes, aeroevacuación, RCP y uso de DEA, primeros auxilios y extinción de incendios.

>>Leer más: El aeropuerto de Rosario crece y los vuelos internacionales son los grandes protagonistas

La actividad culminará el viernes 16 de octubre con la realización del Simulacro General del Plan de Emergencia Aeroportuario (PEA), bajo el liderazgo de la ANAC, integrado con una aplicación parcial del Plan de Emergencia y Evacuación (PEE) de la Terminal Flexible, coordinada por el ROS. El ejercicio contempla distintos escenarios simulados vinculados con una emergencia aeronáutica, atención y clasificación de víctimas, actuación de los servicios de extinción y rescate, asistencia sanitaria, intervención de organismos externos y evacuación parcial de sectores de la terminal.

Cierre operativo y movimiento inusual el viernes 16

Para posibilitar el desarrollo del ejercicio, se prevé una ventana de cierre operativo del aeropuerto entre las 15 y las 18 del viernes 16 de octubre, con excepción de las operaciones de helicópteros sanitarios. La activación del simulacro se realizará dentro de ese período.

Durante el desarrollo del ejercicio se registrará un movimiento superior al habitual de ambulancias, autobombas, vehículos de Protección Civil, Defensa Civil, fuerzas de seguridad y otros servicios de emergencia en inmediaciones y accesos al aeropuerto. Por este motivo, podrían producirse demoras o afectaciones transitorias en la circulación vehicular de la zona. Se solicita a quienes deban transitar por el sector hacerlo con precaución y respetar las indicaciones del personal afectado al operativo. Se destaca especialmente que toda la movilización prevista forma parte de un ejercicio programado y no corresponde a una emergencia real.

El simulacro permitirá poner a prueba los mecanismos de activación, comunicaciones, coordinación interinstitucional, atención de víctimas y utilización de los recursos disponibles, con la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora en la preparación conjunta ante una eventual emergencia real. La ROS Safety Week 2026 se desarrolla bajo la premisa de que “la seguridad comienza mucho antes de una emergencia” y busca promover una cultura basada en la prevención, la capacitación permanente, el trabajo en equipo y la participación activa de toda la comunidad aeroportuaria.

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