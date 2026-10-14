Milei llegó a a EEUU en su vigésima visita y apuesta darle un fuerte respaldo a Trump

El presidente desplegará distintas actividades oficiales durante 36 horas. El objetivo principal es el apoyo al mandatario norteamericano de cara a las elecciones legislativas

El presidente Javier Milei concretó su vigésimo viaje a Estados Unidos desde que asumió la gestión nacional, en el marco de una gira relámpago de 36 horas en Washington que representa, además, su quinta estadía en suelo norteamericano en lo que va del año.

El mandatario tocó tierra a bordo de la aeronave oficial junto al canciller Pablo Quirno y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , y fueron recibidos por el embajador argentino, Alec Oxenford .

Aunque se mantenga al margen del discurso oficial, la presencia del jefe del Estado a escasos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre se interpreta como un explícito apoyo a Donald Trump, en una coyuntura delicada en la que los sondeos prevén un escenario complejo para el Partido Republicano en el Congreso estadounidense.

En ese contexto, Quirno destacó públicamente que la travesía presidencial se desarrolla en un momento sumamente particular de la política norteamericana.

Si bien el magnate republicano no estará en Washington debido a sus actividades de campaña por Nevada, Arizona y Montana, la agenda del mandatario argentino apunta a estrechar lazos con el entorno estratégico y empresarial del espacio conservador.

Milei viajó de nuevo a Estados Unidos.

De ese modo, Milei prevé mantener este jueves una audiencia clave con el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en la Cámara de Comercio para promover oportunidades de inversión en la Argentina.

El itinerario en la capital estadounidense incluye contactos directos con el sector privado e industrial de alto perfil. En la tarde de este miércoles, el presidente encabezará un encuentro con el inversor argentino Andy Kleinman, titular de la firma de Silicon Valley Delphi Interactive, con quien ya había mantenido una audiencia previa en Los Ángeles durante septiembre de 2025.

Asimismo, el jefe del Estado se reunirá con Harold Hamm, referente de Continental Resources y uno de los principales aliados de Trump en el rubro petrolero.

La cita cobra relevancia económica tras el reciente acuerdo de Continental Resources para adquirir la mitad de Phoenix Global Resources, firma con operaciones activas en la formación de Vaca Muerta.

El evento central de la agenda oficial será la asistencia del presidente a la Gala de Herencia Hispana en el auditorio Andrew Mellon, donde será homenajeado como invitado de honor por su liderazgo e impacto global. La ceremonia es organizada por las entidades Latino Wall Street y La Derecha Diario.

El acontecimiento reunirá a diversas personalidades de la política internacional, contando entre sus asistentes principales con el dirigente brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair y hermano de Flavio, candidato a presidente de Brasil.