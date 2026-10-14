Crecen las dificultades para pagar deudas: la radiografía nacional y de Santa Fe

La morosidad acumula 22 meses consecutivos de aumento, detalló un informe elaborado por la Universidad Austral y EcoGo. Las dificultades de pago alcanzan al 23,9% de los santafesinos

La proporción de argentinos con dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias continúa aumentando. En agosto, el 27% de los deudores registró al menos un saldo irregular , con una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto de julio y de 8 puntos frente al mismo mes de 2025. En Santa Fe, el indicador alcanzó al 23,9% de las personas con crédito y aunque se mantiene por debajo del promedio nacional, aumentó 0,7 puntos en el mes y 6,9 puntos en un año.

Los datos corresponden al informe Crédito a las familias: radiografía provincial, elaborado por EcoGo y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral. El relevamiento, publicado en octubre con información de agosto, muestra que la recuperación del financiamiento convive con un nuevo avance de la morosidad, aunque aparecen señales de mejora en los atrasos que todavía no fueron clasificados como irrecuperables.

Durante agosto, el crédito a las personas físicas ascendió a $101,9 billones, con un crecimiento real —descontada la inflación— del 0,8% respecto de julio y del 3,9% interanual. Sin embargo, el volumen todavía se ubica por debajo del máximo de diciembre de 2025, cuando había alcanzado los $102,4 billones, medidos a precios de agosto de este año.

La mora por monto llegó al 18,4% del crédito informado, 0,3 puntos porcentuales más que el mes anterior y 9,8 puntos por encima de agosto de 2025. Con ese resultado, acumuló 22 meses consecutivos de aumento.

Este indicador mide qué proporción del dinero prestado se encuentra en situación irregular y se diferencia del porcentaje de personas con mora. Un deudor puede tener atrasos en una entidad y estar al día en otra: en ese caso, se lo cuenta entre las personas con dificultades de pago, pero solamente su saldo irregular integra la medición de mora por monto.

Las diferencias territoriales son importantes. La Rioja presentó la mayor proporción de crédito irregular, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%. En el otro extremo se ubicaron La Pampa, con el 9,6%; la ciudad de Buenos Aires, con el 12,5%; y Entre Ríos, con el 14,5%. La mora por monto aumentó frente a agosto de 2025 en todas las jurisdicciones.

También existen contrastes en el peso del financiamiento sobre las economías provinciales. El crédito a las personas físicas equivale al 9% del producto en el promedio nacional. Tucumán encabeza ese indicador, con el 13,8%, seguida por Catamarca, con el 12,4%, y Formosa, con el 12,1%. En todo el país se registran 450 deudores cada 1.000 habitantes y una deuda promedio de $4,9 millones por persona con financiamiento.

Santa Fe: casi uno de cada cuatro deudores tiene atrasos

En Santa Fe, el crédito a las personas físicas alcanzó los $7,7 billones en agosto, con un crecimiento real del 0,5% mensual y del 4,9% interanual. La provincia tuvo una recuperación mensual menor que la nacional, pero una expansión superior en la comparación con el año anterior.

Por volumen de financiamiento, se ubicó en el cuarto lugar, detrás de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Córdoba. El crédito equivale al 8,4% del Producto Bruto Geográfico santafesino, por debajo del 9% nacional. Además, se contabilizaron 437 deudores cada 1.000 habitantes, con una deuda promedio de $4,8 millones, también algo inferior a los valores del conjunto del país.

La mora por monto llegó al 15,2%, frente al 18,4% nacional. Aunque Santa Fe se encuentra entre las cinco jurisdicciones con menor irregularidad, el indicador aumentó 0,5 puntos porcentuales respecto de julio y 8,3 puntos frente a agosto de 2025.

La proporción de personas con al menos un saldo irregular alcanzó el 23,9%, casi una de cada cuatro. Su incremento mensual, de 0,7 puntos porcentuales, superó la suba nacional de 0,3 puntos. En la comparación interanual, en cambio, el aumento provincial fue menor: 6,9 puntos frente a los 8 puntos del país, detalla el informe.

La apertura por tipo de prestamista muestra una brecha marcada. En Santa Fe, el sistema financiero concentra $6,6 billones de crédito y registra una mora por monto del 12,8%. Los proveedores no financieros reúnen $1,1 billones, con una irregularidad del 28,7%, más del doble que la de las entidades financieras. Ambos porcentajes se mantienen por debajo de los correspondientes promedios nacionales.

Por otra parte, la serie histórica permite observar la magnitud del cambio. La mora por monto provincial era del 3,9% en diciembre de 2022, del 3,8% al cierre de 2023 y del 3% en diciembre de 2024. Un año después había trepado al 9,8% y en agosto de 2026 alcanzó el 15,2%. Desde diciembre pasado, el aumento fue de 5,4 puntos porcentuales.

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En paralelo, el crédito santafesino pasó de $4,9 billones en diciembre de 2022 a $3,6 billones al cierre de 2023. Luego se recuperó hasta los $5,6 billones en diciembre de 2024 y los $7,8 billones en diciembre de 2025. Los $7,7 billones de agosto muestran que, pese al repunte mensual, el financiamiento provincial todavía está ligeramente por debajo del cierre del año pasado. Todos esos montos están expresados a precios de agosto de 2026.

Mayor irregularidad fuera de los bancos

A nivel nacional, los proveedores no financieros de crédito concentran los niveles más elevados de morosidad. Este segmento, que incluye emisoras no bancarias de tarjetas y otros prestamistas, representa el 14,8% del financiamiento informado, con unos $15 billones, pero registra una mora por monto del 31,7%.

En el sistema financiero, que comprende bancos, compañías financieras y cajas de crédito, la irregularidad alcanza el 16,1%. Este sector reúne el 85,2% del financiamiento, equivalente a $86,8 billones. Así, la proporción de saldos irregulares entre los proveedores no financieros prácticamente duplica la del sistema financiero.

La mora de las entidades financieras aumentó 0,4 puntos porcentuales en agosto y 9,1 puntos en un año. Entre los proveedores no financieros, las subas fueron de 0,1 y 13,9 puntos, respectivamente.

Sin embargo, el informe introduce un matiz en la lectura del deterioro. La mora operativa, que excluye los créditos clasificados en situación 5 —considerados irrecuperables—, descendió al 10,6%, con una reducción mensual de 0,4 puntos porcentuales. Fue la segunda mejora consecutiva, aunque todavía se mantiene 3,9 puntos por encima de agosto de 2025.

Los saldos irrecuperables representan el 7,8% del crédito total y explican el incremento de la irregularidad agregada. Por eso, el avance de la mora total convive con una disminución de los atrasos en otras categorías. Si se excluyen los irrecuperables, la mora alcanza el 16,1% entre los proveedores no financieros y el 9,6% en el sistema financiero, advierte el estudio.