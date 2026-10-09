Marcha Federal Universitaria: docentes universitarios definieron un paro de 24 horas

El gremio cuestionó el "clima de nueva normalidad" adoptado por el gobierno nacional y reclamó que se cumpla con la ley de financiamiento universitario

Los docentes universitarios nucleados en Coad definieron realizar un paro de 24 horas para el día de la Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre . Habrá actividades, que incluyen una vigilia interclaustros, marcha al Monumento Nacional a la Bandera y la lectura de un documento con la adhesión de otros gremios y organizaciones sociales.

Desde el gremio cuestionaron el "clima de nueva normalidad" que se instaló en el gobierno de Javier Milei, en alusión al reiterado incumplimiento de la ley de financiamiento universitario, más allá de que la Justicia federal falló a favor Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sobre de la "cuestión de fondo" de la norma sancionada por el Congreso.

La Coad realizó una asamblea el pasado martes y definió un plan de acciones , entre las cuales se encuentran la realización de distintas actividades para el día de la marcha, con una asamblea interclaustros y vigilia previa a la movilización.

Desde el gremio universitario señalaron que para la quinta marcha federal universitaria , está prevista la participación de sindicatos y organizaciones sociales de distintos sectores, con el objetivo de que el Congreso nacional suspenda el decreto 70/2023, que concierne una serie de desregulaciones, entre ellas, la ley de tierras.

Asimismo, indicaron que ese día se leerá un documento para expresar el rechazo al "destrato constante del gobierno nacional". Este viernes, el juez que entiende en la causa, Martín Cormick, hizo lugar a la apelación del gobierno nacional contra el fallo que avaló la ley de financiamiento universitario, aunque sostuvo el cumplimiento de la cautelar que obliga al Ejecutivo nacional a cumplir con la normativa.

El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 concedió el pedido de las autoridades y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si confirma o revoca la resolución de primera instancia.

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Desde Coad consideraron que la Cámara de Apelaciones fallará a favor del CIN y que eso derivará en una nueva elevación del gobierno nacional a la Corte Suprema, organismo que no tiene plazos para responder. Con lo cual, la "cuestión de fondo" y los fondos que necesitan las universidades para funcionar seguirán en riesgo.

Nuevo plenario

Con vistas al nuevo plenario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), a realizarse el 22 de 23 de octubre, el titular de Coad, Federico Gayoso, confirmó que volverán a presentar la propuesta de paro por tiempo indeterminado.

Se trata del mismo mandato que desde el gremio local llevaron a la asamblea nacional, aunque al final decidieron realizar un paro de semana completa del 28 de septiembre al 3 de octubre coordinado con los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

"Se cumplió el plazo para que el gobierno pague. El primer fallo declara la inconstitucionalidad del decreto de Milei, o sea que el gobierno tiene que cumplir. Necesitamos el dinero porque el sistema universitario está trabajando con la última gota de nafta que le queda", aseguró Gayoso.