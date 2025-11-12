Kicillof apuntó contra los gobernadores que "negocian deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

El mandatario bonaerense criticó a quienes realizan reuniones con el Ejecutivo nacional en busca de consensos para el paquete de reformas fiscales y laborales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , criticó este martes a sus pares "dialoguistas" por reunirse con la administración de Javier Milei para " negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas” .

El mandatario bonaerense encabezó un acto en Florencio Varela por la inauguración de un Centro de Atención Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad, en la cual se refirió a los motivos por los cuales se lo excluyó de las reuniones con los jefes provinciales

“Milei sabe que este gobernador no va a acompañar ninguna ley que vaya en contra de los derechos de nuestro pueblo”, aseguró Kicillof y afirmó: "Mientras tenemos mil obras paralizadas, Milei convocó a los gobernadores a negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas”.

Kicillof hizo alusión a las reuniones que mantuvo el jefe de Estado con gobernadores como el santafesino Maximiliano Pullaro , Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con el objetivo de construir consensos para su paquete de reformas fiscales y laborales.

>>Leer más: Santilli y Adorni citaron a gobernadores para negociar el presupuesto 2026

Santilli recibió a otra tanda de gobernadores dialoguistas

Un día antes de asumir como ministro del Interior, Diego Santilli encabezó este lunes en la Casa Rosada una nueva ronda de negociaciones con gobernadores dialoguistas, con el objetivo de avanzar en los respaldos al Presupuesto 2026 y a la agenda de reformas de Javier Milei. Este lunes fue el turno del cordobés Martín Llaryora y del sanjuanino Marcelo Orrego, dos líderes que prestaron apoyos al oficialismo en el Congreso en distintos momentos. También participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La jornada fue la continuidad de la del viernes pasado, cuando el futuro funcionario recibió a Ignacio Torres (Chubut) y a Raúl Jalil (Catamarca), inaugurando las charlas con los jefes provinciales. Ese mismo día, había renunciado a su banca en la Cámara de Diputados, despejando el camino para su jura como parte del Gobierno, que tendrá lugar este martes.

Luego de oficializar su desembarco en Interior, el dirigente se lanzará a un rally por las provincias para acercar posiciones con líderes subnacionales. Comenzará por Entre Ríos, donde La Libertad Avanza (LLA) trabó alianza con el mandamás Rogelio Frigerio.

Su idea es reunirse, en las próximas semanas, con 10 de los 20 mandatarios que participaron de la cumbre con Milei días atrás. El jueves, será anfitrión del salteño Gustavo Sáenz en la Casa Rosada. A la vez, iniciará una agenda conjunta con el titular de Hacienda, Luis Caputo, para delinear el trazó fino del Presupuesto