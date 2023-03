Juicio a la Corte: Stornelli no se presentó y amenazan con llevarlo a la fuerza

En una nueva sesión cargada de tensión, la comisión de Juicio Político de Diputados avanzó en el tratamiento de la causa contra la Corte Suprema. El testigo más esperado este martes para declarar en la oficina 227 del Anexo del Congreso, el fiscal federal Carlos Stornelli, como ya había anunciado horas previas, no se presentó. Luego de una larga discusión reglamentaria, donde la oposición pretendió habilitar el criterio del fiscal, en el sentido de contestar preguntas por escrito y no presentarse, el oficialismo impuso por votación que reiterará para la semana próxima una nueva convocatoria a Stornelli. Y, en el caso de rehusarse nuevamente, se pedirá que le quiten los fueros para, de esa manera, poder traerlo a declarar por la fuerza pública.

Luego del largo debate sobre el caso de la ausencia de Stornelli, declaró como testigo el ex senador radical Mario Cimadevilla y ex titular de la Unidad Especial de Investigación sobre el Atentado a la Amia en el gobierno de Mauricio Macri.

En su declaración, Cimadevilla denunció a Macri, a través del entonces ministro Germán Garavano, por “presionar a jueces y abogados para impedir el esclarecimiento de los hechos”. Y agregó que el ex presidente “pretendía que funcione como unidad de encubrimiento y no de investigación”. Y mencionó cómo víctima a la fiscal Mariana Stilman, quien por eso motivo renunció a sus funciones.

En tanto, la causa sobre los chats entre Silvio Robles (mano derecha de Horacio Rosatti) y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires (ahora de licencia), Marcelo D’Alessandro, que fue archivada por Stornelli, se constituye en el flanco principal donde pretende indagar el Frente de Todos (FdT). Si consigue sentar a Stornelli ante la comisión.

Stornelli pretendía una excepción para no presentarse, pero la entrerriana Carolina Gaillard, titular de la comisión, explicó: “Como esta comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción. Si nosotros estuviéramos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”. Y concluyó: “Si no comparece y es testigo reticente, deberemos iniciar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traer a declarar por la fuerza pública”.

“Consideramos que Stornelli tiene que venir a declarar de manera presencial”, afirmó Gaillard y anticipó: “Vamos a citarlo nuevamente, ya que las excepciones del Código Procesal Penal no son las mismas excepciones del reglamento, que es más restrictivo, porque estamos hablando de la comisión de Juicio Político, que tiene rango constitucional”.

En contra de la posición del FdT, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (CC-ARI), objetó el reglamento parlamentario, que sólo exceptúa de concurrir a la comisión al presidente, el vicepresidente y a los gobernadores.

Rodolfo Tailhade (FdT), una de las espadas del oficialismo en la comisión, abundó: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión me parece absolutamente improcedente. Jamás hubo algún cuestionamiento al reglamento hasta que aparece una situación que no le gusta a Juntos por el Cambio (JxC)”.

Sobre la importancia de la declaración de Stornelli, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) subrayó: “Intervino en una causa, en un mes de feria, que estaba referida a una persona que es la mano derecha del presidente de la Corte y Stornelli se tendría que haber excusado, porque como todos sabemos, tiene sobre sus espaldas dos procesamientos confirmados en segunda instancia. Los recursos de esos procesamientos en este momento están en la Corte”.

Otro paso que dio la comisión —donde el FdT impuso su mayoría ajustada de 16 miembros— fue aprobar la remisión a la Justicia del testimonio de Sebastián Ramos (del 23 de febrero pasado) por presunto falso testimonio y la incorporación como testigos de los abogados Marcelo Mazzeo y Juan Manuel Olima, siempre a propuesta del FdT.

A instancias de Stornelli, Ramos archivó la denuncia vinculada a unos chats entre D’Alessandro y Robles, porque podrían haber sido obtenidos “mediante maniobras basadas en inteligencia ilegal”.

Diputados de la oposición salieron en defensa abierta de Stornelli. “El fiscal está diciendo «mándenme las preguntas y yo se las contesto». Si lo que quieren es tenerlo acá para tirarle piedras, díganlo. Si no, le mandamos las preguntas y nos quedamos todos tranquilos”, dijo el diputado del PRO Alvaro González.

Su par Graciela Ocaña consideró que “claramente lo que aquí se quiere es hostigar al fiscal Stornelli, quizás tomando venganza por su actividad, sus investigaciones o porque es fiscal en algunas causas que tiene a algunos de los miembros de esta comisión como imputados”.

Luego de más de siete horas de sesionar, dos testigos, además de Cimadevilla, declararon ante la comisión de Juicio político: los secretarios de la Corte, Gustavo Naveira y Sergio Napoli.