“Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales”. lanzó.

Y añadió: “Para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales”.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente del Frente Patria Grande planteó que “no hay forma de que exista (estabilidad social) con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del gobierno”.

“El presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”, cuestionó. En su opinión, el gobierno “no está dispuesto hasta ahora a hacer lo que hay que hacer porque le tiene miedo a determinados sectores, que no son los populares. No es temor ni necesidad, es miedo y obediencia”.

El miércoles, Grabois encabezó una jornada de protesta con más de 50 concentraciones y cortes de rutas en todo el país para reclamar la puesta en marcha de un salario básico universal que alcance a unos siete millones de pobres e indigentes.

En este marco, el líder del MTE le envió un fuerte mensaje al presidente: “No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados: vení y calmanos a nosotros, porque hay algunos gauchos y gauchas acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo esta hambre en la Argentina”.

“Es muy fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo -continuó-. Alberto, que por lo menos no estemos debajo de la línea de indigencia. ¡Mirá a lo que llegamos, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo! ¡Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes!”..

“¿Para qué te pusimos ahí? ¡Para que haya menos pobreza, no para que haya más! ¡Es matemática, hermano! ¡Y si no te gusta el salario universal, inventá otra cosa, traé una propuesta mejor!”, cerró Grabois su interpelación al presidente.