Javkin y el socialismo se cruzan en una guerra de tuits en el inicio de la campaña electoral

Unidos en el enchastre. Los precandidatos de la alianza no peronista en la provincia de Santa Fe (denominada Unidos para Cambiar Santa Fe) arrancaron la disputa interna llenando de barro el debate. Este jueves, el socialismo lanzó a la diputada Mónica Fein como precandidata a gobernadora, y en sus primeras declaraciones periodísticas dijo que al intendente Pablo Javkin "le quedó grande la ciudad". "La gente esperaba más", reforzó por si alguien no entendió el mensaje. Rápidamente, un batallón de concejales y funcionarios municipales aliados a Javkin salieron en defensa de su referente y contraatacaron a la ex intendenta. Sin pelos en la lengua, el secretario de la Producción municipal, Sebastián Chale, le respondió a Fein: "Entregó el municipio fundido, endeudado a niveles históricos, pero ahora da lecciones de buen gobierno". Dato para los más despistados: Javkin y el socialismo son aliados políticos desde hace décadas, y tanto cuando la Intendencia la encabezaba el socialismo como ahora con Javkin hay dirigentes de ambos partidos en altos cargos de la Municipalidad gobernando la ciudad.

“Creo que la gente esperaba más de Pablo, quizás le quedó grande, la ciudad requiere de equipos de gestión” , sentenció Fein tras anunciar su precandidatura a gobernadora. Y agregó, como para que no queden dudas de su crítica al actual intendente: “Durante mi gestión pasaba gran parte del tiempo resolviendo problemas; los problemas del transporte, de la basura, hay que demostrar gestión”.

Lousteau a Cristina tras la chicana por la 125: "No se hace cargo de las medidas que tomó"

Pero Seisas no se quedó ahí. Es que no sólo arremetió contra la anterior gestión socialista en la Municipalidad de Rosario, sino también contra la provincial que encabezaron Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, en ese orden. "Javkin también heredó un problema récord de inseguridad que no se resolvió ni aún teniendo gobierno y provincia para el mismo lado y se incrementó con la actual gestión provincial", machacó.

https://twitter.com/Ciro6as/status/1656734604554797057 Lo que le quedó grande al intendente @pablojavkin fueron los números rojos, con deudas y déficit que dejaron en la ciudad. Algo que con mucho esfuerzo se logró equilibrar.

(Sigue) https://t.co/ainKWMTlY2 — Ciro Seisas (@Ciro6as) May 11, 2023

Y el edil remató: "Todo lo que está pasando no nació de un repollo. Siempre se está a tiempo de mostrar un poquito de autocrítica, incluso en campaña".

Desde el socialismo, la ex funcionaria municipal Analía Chumpitaz fue la encargada de cruzar al ex periodista Ceisas y se puso picante: "No te veo en los barrios, y en el poquito tiempo que hace que estoy en el Concejo nunca te escuché opinar. ¿Éste sos vos o es un troll?".

https://twitter.com/AnaUmpi/status/1656745514589626370 No te veo en los barrios y en el poquito tiempo que hace que estoy en el Concejo nunca te escuché opinar. Éste sos vos, o es un troll? https://t.co/oJFhOWoiUB — Analia Chumpitaz (@AnaUmpi) May 11, 2023

El concejal Fabricio Fiatti, del sector de Javkin, tampoco se quedó con los dedos quietos, y tecleó en Twitter: "Una ciudad que era gobernada desde provincia, cuentas en rojo, cero proyección y liderazgo. Que poca autocrítica, la política necesita más humildad y unidad".

https://twitter.com/fabriziofiatti/status/1656729071164719123 Una ciudad que era gobernada desde provincia, cuentas en rojo, cero proyección y liderazgo.

Que poca autocrítica, la política necesita mas humildad y unidad. https://t.co/I7g5I5iRKU — Fabrizio Fiatti (@fabriziofiatti) May 11, 2023

La presidenta del Concejo Municipal, la radical María Eugenia Schmuch (aliada a Javkin), se sumó a la arremetida contra el socialismo: "En momentos tan difíciles para la ciudad esperaba más de la ex intendenta Mónica Fein, justo el día que el intendente Javkin fue amenazado. Lamentablemente, en campaña, algunos eligen proyectar en el otro las falencias propias".