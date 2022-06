Javier Milei desafió a Cristina a un debate sobre economía: "Todo lo que dijo está mal"

El diputado nacional de La Libertad Avanza recogió el guante. “Vaya y busque su propio archivo, señora, usted también dijo que era el cuadro más importante de la historia. Además, dado que está tan obsesionada con los libertarios, ¿sabe qué? Míreme. Míreme a la cara. La desafío a un debate y le demuestro que todas las cosas que dijo sobre la inflación están mal”, replicó Milei

“Yo no vi el discurso, sí me llegaron fragmentos y detecto que en lo que dice hay fundamentos, no es que lo está diciendo al aire, lo que pasa es que yo no adhiero a esos esquemas teóricos, para mí hay varias cosas que están mal”, señaló el dirigente libertario en LN+, quien cargó contra la argumentación sobre las causas de la inflación que expuso la vicepresidenta en el acto por el Día de la Bandera.

“Vos exportás para poder importar, es comercializar. ¿Cómo es el nivel de vida de los suizos? Uno de los mejores del mundo. Ellos producen chocolates, turismo, relojes , servicios financieros y los cortapapeles. Solamente eso. Vos vas a un supermercado y no hay nada hecho por ellos, salvo los chocolates, y ¿viven mal? No”, explicó Milei, y agregó que la suba de precios “no es solamente un problema de cuánto emite el Banco Central, sino también de que no hay demanda de dinero”.

En su discurso en Avellaneda, Cristina rechazó de plano que la Argentina sea uno de los países con mayor presión impositiva y que a pesar de esta situación, el país ocupa el tercer puesto a nivel global en materia de evasión Y detalló que "Francia debe ser el país con mayor presión tributaria con 47%, seguido por Dinamarca y Bélgica; y la Argentina está lejísimo". También negó que haya múltiples impuestos, como se sostiene desde la oposición, resaltó que "en el ránking de países evasores, la Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión".

“Si ella está reclamando una menor evasión, es decir, está diciendo que es un problema de recaudación y, consecuentemente, lo que está diciendo en el fondo es la contraparte de la emisión monetaria, con lo cual ahí tiene un error de consistencia lógica”, la contradijo Milei.

Javier Milei demandará a Lilita Carrió y al Pato Fontanet

Milei, quien aspira a ser candidato a presidente en 2023, adelantó que llevará a la justicia a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y al ex cantante de la banda Callejeros, Patricio "Pato" Fontanet, quienes lo vincularon con Adolf Hitler y el nazismo.

En mayo, el dirigente libertario demandó a cinco periodistas por un "rally difamatorio" contra su imagen. Se trata de: Pablo Duggan, Fabián Doman, Débora Plager, Paulo Vilouta y Martín Candalaft.

“El punto no es hacerlo solo con periodistas. Y, justamente, no es solo con los periodistas. Es también con un cantante (por Fontanet), y un político (por Carrió). Estoy contra todo el que opera y miente”, sostuvo este lunes Milei.

Una encendida defensa de Margaret Thatcher

También explicó la provocadora definición que levantó polvareda en la escena política: “Me siento muy identificado, en términos históricos, básicamente con (Winston) Churchill, con (Ronald) Reagan y con Margaret Thatcher”, aseguró el legislador de La Libertad Avanza.

Este lunes explicó su afirmación: ““Primer punto: yo defiendo nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Segundo punto: rindo honores sobre los hombres que dieron la vida por nuestra patria en Malvinas. Respecto de eso, no debería haber ninguna duda. Ahora, otra cosa es lo que yo piense de Thatcher”, definiió. .