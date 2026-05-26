La Capital | Política | Milei

El proyecto de Milei contra la ludopatía evita limitar la publicidad de apuestas online

La iniciativa apunta al juego ilegal y al acceso de menores, pero no prohíbe promociones, sponsors deportivos ni publicidad de casas de apuestas

26 de mayo 2026 · 14:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
El proyecto de Milei evita prohibir la publicidad y los sponsors de apuestas online

El proyecto de Milei evita prohibir la publicidad y los sponsors de apuestas online

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para combatir la ludopatía que pone el foco en el juego clandestino y el acceso de menores a plataformas de apuestas online, pero evita avanzar sobre algunos de los principales mecanismos de expansión del negocio legal del juego.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y firmada por Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no incluye restricciones sobre publicidad de apuestas online, bonos de bienvenida, promociones de captación ni vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol.

Qué propone el proyecto oficial

Según explicaron desde la Sedronar, el texto busca proteger a menores de edad, perseguir el juego ilegal, y fijar reglas para plataformas autorizadas.

El proyecto incorpora nuevas figuras penales para castigar a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales. También endurece penas vinculadas al juego ilegal y obliga a plataformas y sistemas de pago a implementar mecanismos para verificar la edad de los usuarios.

Sin embargo, el texto utiliza formulaciones generales y no establece herramientas biométricas obligatorias ni sistemas específicos de validación de identidad.

>> Leer más: La provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

La diferencia con la ley aprobada en Diputados

En noviembre del 2024 se aprobó otro proyecto que abordaba esta problemática y que, un año y medio después, sigue frenado en el Senado.

Las diferencias más fuertes radican en que ese proyecto sí proponía prohibir la publicidad de apuestas en televisión, radio y redes sociales, la presencia de marcas en camisetas de fútbol, la promoción mediante influencers y los bonos de bienvenida utilizados para captar nuevos jugadores.

La iniciativa además obligaba a implementar sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad del usuario mediante reconocimiento facial, tanto al registrarse como al iniciar sesión. Nada de eso figura en el texto impulsado por el Ejecutivo.

>> Leer más: Explota la adicción al juego online entre adolescentes: detectan 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

El vínculo entre apuestas y fútbol

Otro de los puntos ausentes en el proyecto oficial es la regulación del vínculo entre el negocio del juego y el deporte.

La media sanción de Diputados en 2024 buscaba impedir que personas vinculadas a operadores de apuestas integraran conducciones de clubes o asociaciones deportivas.

La discusión impacta de lleno en el fútbol argentino, donde numerosos equipos exhiben publicidad de plataformas de apuestas online en sus camisetas y torneos.

En las últimas horas volvió a circular una imagen institucional de Karina Milei junto a Claudio Tapia durante actividades oficiales vinculadas a la Conmebol.

El crecimiento de las apuestas entre adolescentes

El avance del juego online entre jóvenes aparece respaldado incluso por estadísticas oficiales. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes Secundarios 2025, elaborado por la Sedronar, el 26,2% de los estudiantes apostó dinero al menos una vez en el último año y el 20,5% lo hizo mediante plataformas online. Entre los varones, el porcentaje asciende al 35,3%.

El informe también advierte que casi uno de cada seis adolescentes que apuesta online lo hace semanal o diariamente.

Noticias relacionadas
angelini aseguro que se fue del gobierno de milei muy bien y muy agradecido

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Nadie es descartable, desechable; todos somos importantes, comenzando por los niños, enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados.

Tedeum por el 25 de Mayo: García Cuerva, frente a Milei pidió: "Basta de arengar la polarización porque nadie se salva solo"

Estética Lego. El presidente y su hermana aparecen junto a Belgrano en el balcón de la Casa Rosada 

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego

tedeum por el 25 de mayo: frente a milei, garcia cuerva pidio detener la polarizacion

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Ver comentarios

Las más leídas

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién viene a chorear acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién viene a chorear acá?"

Lo último

Pymes con impacto positivo, la nueva apuesta de CAME

Pymes con impacto positivo, la nueva apuesta de CAME

Javier Milei aseguró que es altamente probable la visita del Papa León XIV a la Argentina

Javier Milei aseguró que es "altamente probable" la visita del Papa León XIV a la Argentina

Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias

Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias

Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias

El nuevo boletín epidemiológico provincial puso el foco en el aumento de los casos de gripe A, el crecimiento de la psitacosis y la situación de enfermedades como leptospirosis
Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Milei trasladó a las empresas de ómnibus el costo de pasajes de personas con discapacidad
La Ciudad

Milei trasladó a las empresas de ómnibus el costo de pasajes de personas con discapacidad

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta
La Ciudad

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía
POLICIALES

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Independiente del Valle vs. Rosario Central por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Un ex-Newells denunció un robo insólito en Europa: ¿Quién viene a chorear acá?

Un ex-Newell's denunció un robo insólito en Europa: "¿Quién viene a chorear acá?"

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Nuevo round en la polémica entre Vialidad y el hotelero de Funes

Ovación
Fabbiani dirigirá en Champions League: el exótico club que lo anunció como nuevo entrenador
Ovación

Fabbiani dirigirá en Champions League: el exótico club que lo anunció como nuevo entrenador

Fabbiani dirigirá en Champions League: el exótico club que lo anunció como nuevo entrenador

Fabbiani dirigirá en Champions League: el exótico club que lo anunció como nuevo entrenador

Copa Libertadores: Central vuela a Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Copa Libertadores: Central vuela a Ecuador con gran ilusión y tres bajas importantes para Almirón

Un exentrenador de arqueros de Central falleció por una enfermedad poco frecuente

Un exentrenador de arqueros de Central falleció por una enfermedad poco frecuente

Policiales
Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda de una mujer en Rosario

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Detienen a sospechoso por  secuestro extorsivo ligado al narcotráfico en la región

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Asalto a un Rapipago: quisieron abrir una caja fuerte pero llegó primero la Policía

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

Villa Amelia: el esposo de la víctima tenía tres tiros en la cabeza

La Ciudad
Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias
La Ciudad

Gripe A en Rosario: confirman una muerte y crecen las infecciones respiratorias

Los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Los sueldos docentes están en el nivel más bajo de los últimos 23 años

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Álbum de la niebla en Rosario: se mantiene baja la visibilidad en rutas de la región

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Vialidad pide detalles de la obra al hotelero de Funes para cuando concesionen la ruta

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos
La Ciudad

Chocaron y volcaron cerca del límite con Pérez y los rescataron los bomberos

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás
LA REGION

Terminal 6: un camionero murió atropellado por otro que iba marcha atrás

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo
La Ciudad

Wanda Nara volvió a Rosario con sus hijas para festejar el 25 de Mayo junto al abuelo

Newells Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Por Hernán Cabrera
OVACION

Newell's Old Boys espía a Liniers para el próximo mercado de pases

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei muy bien y muy agradecido
Política

Angelini aseguró que se fue del gobierno de Milei "muy bien" y "muy agradecido"

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja
Información General

Detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov para atacar a su expareja

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: Puedo llevar una esclava
Información General

Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: "Puedo llevar una esclava"

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal
Información General

Europa sufre una inusual ola de calor que bate récords en la primavera boreal

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama
Información General

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la región chilena de Atacama

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización
POLITICA

Tedeum por el 25 de Mayo: frente a Milei, García Cuerva pidió detener la polarización

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá
POLICIALES

Persecución y detenidos en autopista a Córdoba: presos por un asalto en Carcarañá

Javkin: No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario
LA CIUDAD

Javkin: "No nos van a parar, no van a detener la grandeza de Rosario"

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés
LA CIUDAD

Deudas tributarias: cómo adherir en línea al plan que prevé 0 % de interés

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola
Policiales

Violencia de género: un hombre agredió a su pareja y fue detenido con una pistola

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región
LA CIUDAD

Lanzan una advertencia por niebla y escasa visibilidad en la región

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego
POLITICA

25 de Mayo: Milei publicó un video con guiños a Belgrano y con estética Lego

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones
La Ciudad

La autopista a Córdoba sumará otro peaje a la altura de Leones

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos
La Ciudad

Un juez ordenó reducir el valor de los seguros de un plan de ahorro de autos

Federico Pastrana: La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez
Economía

Federico Pastrana: "La estrategia de Caputo choca con una trampa de liquidez"