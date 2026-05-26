El proyecto de Milei contra la ludopatía evita limitar la publicidad de apuestas online

La iniciativa apunta al juego ilegal y al acceso de menores, pero no prohíbe promociones, sponsors deportivos ni publicidad de casas de apuestas

El proyecto de Milei evita prohibir la publicidad y los sponsors de apuestas online

El gobierno de Javier Milei presentó un proyecto de ley para combatir la ludopatía que pone el foco en el juego clandestino y el acceso de menores a plataformas de apuestas online, pero evita avanzar sobre algunos de los principales mecanismos de expansión del negocio legal del juego.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y firmada por Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro de Salud, Mario Lugones y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no incluye restricciones sobre publicidad de apuestas online, bonos de bienvenida, promociones de captación ni vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol .

Según explicaron desde la Sedronar, el texto busca proteger a menores de edad, perseguir el juego ilegal, y fijar reglas para plataformas autorizadas.

El proyecto incorpora nuevas figuras penales para castigar a quienes faciliten apuestas clandestinas mediante servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales. También endurece penas vinculadas al juego ilegal y obliga a plataformas y sistemas de pago a implementar mecanismos para verificar la edad de los usuarios.

Sin embargo, el texto utiliza formulaciones generales y no establece herramientas biométricas obligatorias ni sistemas específicos de validación de identidad.

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La diferencia con la ley aprobada en Diputados

En noviembre del 2024 se aprobó otro proyecto que abordaba esta problemática y que, un año y medio después, sigue frenado en el Senado.

Las diferencias más fuertes radican en que ese proyecto sí proponía prohibir la publicidad de apuestas en televisión, radio y redes sociales, la presencia de marcas en camisetas de fútbol, la promoción mediante influencers y los bonos de bienvenida utilizados para captar nuevos jugadores.

La iniciativa además obligaba a implementar sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) para validar la identidad del usuario mediante reconocimiento facial, tanto al registrarse como al iniciar sesión. Nada de eso figura en el texto impulsado por el Ejecutivo.

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El vínculo entre apuestas y fútbol

Otro de los puntos ausentes en el proyecto oficial es la regulación del vínculo entre el negocio del juego y el deporte.

La media sanción de Diputados en 2024 buscaba impedir que personas vinculadas a operadores de apuestas integraran conducciones de clubes o asociaciones deportivas.

La discusión impacta de lleno en el fútbol argentino, donde numerosos equipos exhiben publicidad de plataformas de apuestas online en sus camisetas y torneos.

En las últimas horas volvió a circular una imagen institucional de Karina Milei junto a Claudio Tapia durante actividades oficiales vinculadas a la Conmebol.

El crecimiento de las apuestas entre adolescentes

El avance del juego online entre jóvenes aparece respaldado incluso por estadísticas oficiales. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes Secundarios 2025, elaborado por la Sedronar, el 26,2% de los estudiantes apostó dinero al menos una vez en el último año y el 20,5% lo hizo mediante plataformas online. Entre los varones, el porcentaje asciende al 35,3%.

El informe también advierte que casi uno de cada seis adolescentes que apuesta online lo hace semanal o diariamente.