Javier Milei cruzó en redes al rector de la UNR pero le salieron mal las cuentas

Al presidente Milei no le dieron las cuentas.

La Cámara de Diputados ratificó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario con el voto de 85 diputados. Si bien los partidarios de la ley original fueron mayoría pero no alcanzaron los dos tercios de los presentes que demanda la normativa para frenar la decisión presidencial. Mucha fue la frustración de la comunidad universitaria, en particular de los rectores que venían demandando a los legisladores que acompañaran el pedido de más fondos para paliar la crisis del sistema universitario. En ese marco, se dio un particular contrapunto entre el presidente y el rector de la UNR Franco Bartolacci, que se volvió viral.