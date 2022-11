Milei abre su primer local en Rosario con dos miembros de su mesa chica

Una es su hermana Karina, que tiene una gravitación decisiva en todos sus movimientos. La otra es Carlos Kikuchi, ex asesor de prensa de Domingo Felipe Cavallo y una pieza clave del plan presidencial de quien supo instalarse desde los sets televisivos y un uso intensivo de las redes sociales.

El legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviará un saludo para la militancia y los simpatizantes que, calculan los organizadores de la movida, desbordarán el pequeño local instalado en plena city rosarina.

¿Por qué no vendrá Milei? "Él inició su gira en Rosario allá por diciembre del año pasado. Como se están abriendo locales todo el tiempo, preferimos que venga a un acto masivo", explicaron desde la organización.

Además, hablarán el diputado provincial Nicolás Mayoraz y la economista y periodista Romina Diez, las cabezas del dispositivo Milei en Santa Fe.

El desafío, dijo Mayoraz a La Capital, es “armar algo prolijo” bajo el paraguas de la ascendente figura del líder de La Libertad Avanza.

De acuerdo a la división del trabajo político interna Mayoraz se enfoca en el espectro celeste y Diez apunta a los sectores libertarios.

“Se están sumando grupos del tiempo. Se trata de respetar las identidades de cada uno pero trabajamos en forma coordinada, siempre con la referencia de Milei”, explicó Mayoraz.

El soporte legal para las candidaturas está, en principio, garantizado. Para la campaña presidencial cuentan con la estructura del Partido Demócrata y para cargos locales con la de Vida y Familia. El Partido Libertario todavía está en formación.

Por ahora, José Bonacci flota en una especie de limbo en la galaxia Milei. El ex concejal y emprendedor político rosarino es el presidente nacional de Unite, el partido que le montó el año pasado la plataforma al economista para que salte a la arena política. Sin embargo, hoy el escenario es diferente.

Es que Bonacci se presentó en la Justicia electoral para reservar no sólo el sello La Libertad Avanza sino también los logos del león y la distintiva cabellera de Milei.

Pero apareció un obstáculo. El 13 de septiembre el juez federal Reinaldo Rodríguez ordenó al ex aliado del neonazi Alejandro Biondini “abstenerse del uso del nombre La Libertad Avanza” y cambiar el nombre de la confederación política.

En ese momento, desde adentro del armado señalaron que con esa jugada fallida Bonacci intentó negociar desde una posición de fuerza. “Cuando apareció el Partido Demócrata él quedó como un actor más”, dijeron entonces.

“Se le retiró autoridad para el armado. Sigue en conversaciones y su intención es participar del espacio. Aún no tiene la aprobación definitiva de Milei y no lo contamos en la provincia, pero eso no quita que se pueda sumar”, dijo una persona que está en la cocina de la negociación.

Alianzas

En el búnker santafesino de Milei siguen de cerca los movimientos de su principal referente, que mandó en las últimas horas una señal hacia los halcones del PRO.

“Estoy para acompañar en una estructura fuera de Juntos por el Cambio: sin los radicales, sin la Coalición Cívica, sin las palomitas tibias, amargas, inoperantes y empobrecedoras”, dijo en una entrevista con un canal porteño de noticias.

En la provincia, al menos por ahora, navegan hacia 2023 con otras coordenadas. Más allá de los vínculos fluidos de la conducción del PRO con el macrismo duro, ven al partido amarillo dentro del gran frente que trabajosamente intenta armar la oposición.

“Nuestra idea es una presentación totalmente independiente. El frente de frentes es un rejunte y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer algo junto al socialismo”, sentenció Mayoraz.