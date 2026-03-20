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"Argentina es bicampeón de la Finalissima porque España no se presentó", dijo el presidente de la Conmebol

Alejandro Domínguez lanzó la fuerte frase tras la cancelación del partido de la selección argentina ante la española y abrió una nueva polémica.

20 de marzo 2026 · 10:02hs
Claudio Tapia y Alejandro Domínguez en el centro de la escena ante varios dirigentes de fútbol.

Claudio Tapia y Alejandro Domínguez en el centro de la escena ante varios dirigentes de fútbol.

La Finalissima entre la selección argentina y España, por ahora cancelada, sumó una nueva polémica este jueves tras el sorteo en la sede de Conmebol de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por las picantes declaraciones del presidente Alejandro Domínguez, que en una aparente chicana le dio el título al conjunto conducido por Lionel Scaloni. "Somos (por Argentina y Conmebol) bicampeones de la Finalissima. Ellos (por España) no se presentaron", sentenció el mandamás sudamericano en declaraciones radiales desde Luque.

Previo al sorteo, el titular de la Confederación Sudamericana dio varias entrevistas en las que ya había mencionado esta controversia. En una nota junto a Chiqui Tapia, entre risas explicó: "Si aplicamos el walkover (victoria por no presentación), Argentina ya es bicampeona de la Finalíssima".

Además, el dirigente paraguayo reforzó su apoyo a la Albiceleste con una frase punzante. "Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde", en alusión a la supuesta superioridad del fútbol europeo.

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Tapia dijo lo suyo

Previamente, el presidente de la AFA fue el primero en marcar la cancha. Con un tono de evidente malestar, cuestionó la supuesta falta de sedes para el duelo entre los campeones de América y Europa contrastando esa excusa con la agenda de la selección española.

>>Leer más: Conmebol, el centro del fútbol sudamericano que se viste de gala para el sorteo con Central expectante

"Nos hubiera gustado jugar la Finalissima, pero decían que no había estadio disponible. "Curiosamente, nos enteramos de que España jugará el 31 de marzo en Barcelona", disparó Tapia, dejando entrever que la demora no es logística, sino una falta de voluntad por parte de la Uefa o la federación española.

En otras declaraciones tras el sorteo, el paraguayo se mostró desafiante. "Estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Estamos dispuestos a jugar en donde sea: en el empedrado o en el potrero", expresó, dando a entender que todavía no estaba del todo cancelada la final.

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