Inteligencia: Pichetto se bajó del "colectivo con bandera roja" de Provincias Unidas

El interbloque legislativo de gobernadores adelantó el rechazo al decreto de Javier Milei para reformar la Side. El peronista pone un freno

Luego de que el interbloque Unidos de la Cámara de Diputados impulsado por Provincias Unidas (PU) y que integran la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Federal, rechazara de plano el DNU del presidente Javier Milei para reformar la Ley de Inteligencia, Miguel Ángel Pichetto , líder de este último espacio, pisó el freno y priorizó el contenido de la reforma del gobierno a la herramienta a través por la que busca implementarlo.

El comunicado del interbloque del viernes pasado iba con los tapones de punta. " No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Exigimos que el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto”, sostenía el texto que curiosamente también firmó Encuentro Federal que lidera Pichetto.

Pero ahora el diputado peronista fue más equilibrado en una entrevista con Infobae. "En principio, digo que hay que estudiarlo con detenimiento. Muchas atribuciones que se mencionan como críticas ya existían. Son falsos debates. El DNU podría haber sido una ley, pero en un mundo en crisis y en guerra se tiende a fortalecer la inteligencia, también la externa y la ciberinteligencia".

Luego lanza una frase que se contrapone con la rápida postura que mostró el interbloque mencionado: "Después habrá que analizarlo en la comisión de DNU. No me subo a ningún colectivo rápido con bandera roja. Es imprescindible debatir si el diseño del Gobierno le sirve al país para enfrentar el narcotráfico y el narcoterrorismo. Esto requiere una mirada detenida del Congreso".

El primer punto en que se diferencia es que las reformas no las ve mal planteadas. "No me parece mal la unificación de las cajas de inteligencia", declaró. Sin embargo, el comunicado que publicó Unidos se opone: "El decreto introduce modificaciones de enorme impacto. No vamos a convalidar, por acción u omisión, un esquema de Inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ProvUnidas_Dip/status/2007061577854525521&partner=&hide_thread=false Rechazamos el DNU que modifica la Ley de Inteligencia.



No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado. pic.twitter.com/eZUrLMT3hM — Provincias Unidas Diputados (@ProvUnidas_Dip) January 2, 2026

El vínculo entre el experimentado legislador peronista con Provincias Unidas arrancó torcido. Según trascendió no quiso integrar un bloque unificado, en parte, porque lo iba a presidir la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia. Por eso se amplió a un interbloque en el cuál cada uno tiene su autonomía pero lograrían reunirse en votaciones y posicionamientos. Pareceía que el DNU de la Side era el ejemplo, pero duró tres días.

La entrevista a Pichetto

— El gobierno firmó un decreto que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Hubo críticas de la oposición ¿Qué piensa usted?

— Algunos temas hay que profundizarlos y estudiarlos con más detenimiento. No me parece mal la unificación de las cajas de inteligencia. En la Argentina cualquiera hacía inteligencia y cualquiera tenía una caja financiera. Esto requiere centralización, aunque después haya que analizarlo con cuidado.

— ¿Está de acuerdo con lo que hizo el Gobierno?

— En principio, digo que hay que estudiarlo con detenimiento. Muchas atribuciones que se mencionan como críticas ya existían. Son falsos debates. El DNU podría haber sido una ley, pero en un mundo en crisis y en guerra se tiende a fortalecer la inteligencia, también la externa y la ciberinteligencia.

Después habrá que analizarlo en la Comisión de DNU. No me subo a ningún colectivo rápido con bandera roja. Es imprescindible debatir si el diseño del Gobierno le sirve al país para enfrentar el narcotráfico y el narcoterrorismo. Esto requiere una mirada detenida del Congreso.