Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Juan Cruz Federici Di Palma, Nicolás Fernández y Giuliano Rivosecchi se coronaron en un cierre raleado en Paraná de las Agrupadas.

Juan Cruz Federici Di Palma llegó a Paraná como escolta y se coronó en el TC 4000 del Sur de las Agrupadas.

Juan Cruz Federici Di Palma se coronó con lo justo. Llegó a Paraná como escolta de Santiago Trípodi, pero el entonces líder fue excluido y el arrecifeño conquistó el campeonato del TC 4000 del Sur, ganando además la carrera. Fue el cierre de las Agrupadas , que consagró otros dos campeones.

El podio de la principal categoría de las CAF lo completaron el funense Eduardo Segorich y Seudónimo Cev. Apenas 6 autos corrieron la final, en lo que fue una constante de todas las categorías. Trípodi llegó pero fue excluido por técnica.

La crisis económica s eguramente mucho tuvo que ver, como la distancia, ya que en principio esta carrera iba a correrse en la más cercana San Nicolás.

La última fecha de la Monomarca Fiat terminó con los dos contendientes al título sin poder largar la final por problemas en la serie. Y el que se benefició fue el que llegaba como puntero, el baigorriense Nicolás Fernández, que de esta manera alcanzó el título. Matías Scoponi, el piloto de Murphy, fue subcampeón.

La carrera la ganó el debutante bonaerense Juan Langan, seguido del de Arroyo Seco Rodrigo Giovacchini y el de Chañar Ladeado Pablo Moreno.

Finalmente, en la Clase 2 al baigorriense Giuliano Rivosecchi le alcanzó con el 5º lugar para obtener la corona, ante el abandono también de su único rival, el venadense Juan Manuel Frúa.

El triunfo fue del casildense Matías Vitali, escoltado por el venadense Pablo Matich y el villense Juan Manuel Fralonardo. Con 10 autos en pista, la C2 fue la de mayor convocatoria.

En tanto, en el TA 1600, la victoria fue para el poleman rosarino Santiago Abad, sobre un parque de solo 5 autos. El campeón, el piloto de Las Petacas Andrés Cief, no estuvo en esta última raleada última cita.

Otro rosarino, Alejandro Lima, fue el escolta y el nicoleño Martín Mura el que completó el podio.