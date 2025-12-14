La Capital | Ovación | Maxi Rodríguez

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newell's

Este domingo se desarrollan los comicios en Newell's. Entre los notables votaron la Fiera Rodríguez y el intendente de Rosario.

14 de diciembre 2025 · 17:28hs
Maxi Rodríguez fue a votar en las elecciones de Newells.

Maxi Rodríguez fue a votar en las elecciones de Newell's.

Las elecciones en Newell's se están desarrollando con absoluta normalidad y hasta las 18 están habilitadas las mesas de votación en estadio cubierto del Coloso del Parque. Entre los votantes hubo algunos destacados, como Maxi Rodríguez y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que recibieron el saludo de los hinchas antes y después de sufragar.

Maxi Rodríguez, emblema del Newell's campeón en 2013 con el Tata Martino, cumplió con su deber cívico institucional y fue a votar, ante el afecto incondicional de los hinchas leprosos.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, tras emitir su voto le manifestó a La Capital que "siempre es importante que haya elecciones. Newell's necesita salir con mucha fuerza de este momento difícil, lo mejor que tiene es el corazón de su gente. El que gane va a necesitar de todo el club. Newell's siempre sale adelante con la participación".

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

RSensini
Roberto Sensini, Ariel Rosada, Germán Ré y Julián Maidana, en las elecciones en Newell's.

Roberto Sensini, Ariel Rosada, Germán Ré y Julián Maidana, en las elecciones en Newell's.

Todos priorizaron a Newell's

También habló con La Capital el reconocido periodista de TYC Sposts Ariel Senosiain: "Newell's necesitaba renovarse, tener elecciones. El que gane que genere un punto de inflexión. Las elecciones siempre son buenas en todas las instituciones. A los jugadores del club hay que darles un marco favorable".

Otro que se acercó a votar es el concejal Juan Monteverde.

También estuvo en el Parque para emitir su voto el periodista Eduardo van der Kooy.

Mientras que Roberto Sensini (de Unen) charló con otros exNewell's como Julián Maidana, Germán Ré y Ariel Rosada (todos de Fuerza Leprosa), en un gesto de sana convivencia.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas oficializadas por la junta electoral. De estos nombres saldrá el sucesor de Ignacio Astore en el máximo cargo del club, que además asumirá en funciones este mismo lunes.

Por Rodolfo Parody
