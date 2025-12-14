La Capital | El Mundo | urnas

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

La candidata oficialista, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta, pero el postulante opositor llega mejor en los sondeos previos. Más de 15 millones de personas estaban habilitadas a votar.

14 de diciembre 2025 · 18:45hs
Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Jeannette Jara y José Antonio Kast definen este domingo en balotaje las elecciones presidenciales en Chile. A las 18 en punto cerraron las urnas y se esperan los primeros resultados. La candidata oficialista ganó la primera vuelta por casi tres puntos de diferencia, pero los sondeos previos favorecen al referente de la ultraderecha. Los primeros resultados se conocerán cerca de las 20, hora argentina.

La vocera del candidato Kast, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.

Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, en caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.

"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.

Previo al cierre de los comicios, El Servicio Electoral (Servel) destacó “el compromiso” de las autoridades de mesa y la “fluidez” con la que se desarrolló la jornada.

La presidenta del órgano colegiado, Pamela Figueroa Rubio, remarcó que las votaciones de este domingo fueron “un proceso expedito y mucho más rápido que las elecciones del 16 de noviembre”.

“Las personas pudieron votar de manera tranquila, de manera rápida y ha fluido la cantidad de electores y electoras en los locales de votación”, sostuvo Figueroa, según el portal Biobio Chile.

Medios chilenos informaron que desde el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannettte Jara, se comenzó el armado del escenario que utilizará Jeannette Jara para dar su discurso posterior a las votaciones que estará ubicado en calle Londres con París, en Santiago.

Noticias relacionadas
Con el apoyo de Estados Unidos, Machado logró salir de la vigilancia militar de Maduro

Cómo escapó de Venezuela María Corina Machado para recibir el Nobel de la Paz

trump anuncio que eeuu incauto un barco petrolero frente a venezuela

Trump anunció que EEUU incautó un barco petrolero frente a Venezuela

tras nueve dias, honduras sigue contando votos y denuncian fraude

Tras nueve días, Honduras sigue contando votos y denuncian fraude

Ver comentarios

Las más leídas

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Lo último

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Desde las 9 y hasta pasadas las 18 cerca de 10 mil socios votaron para elegir a la nueva comisión directiva leprosa. Los comicios se dirimen entre cuatro candidatos a presidente. La Capital sigue la jornada con cobertura minuto a minuto.
Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Por Rodolfo Parody
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito
El Mundo

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Ovación
Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newells

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newell's

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Policiales
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La Ciudad
La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable
La Ciudad

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027