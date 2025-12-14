Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

La candidata oficialista, Jeannette Jara, ganó la primera vuelta, pero el postulante opositor llega mejor en los sondeos previos. Más de 15 millones de personas estaban habilitadas a votar.

Jeannette Jara y José Antonio Kast definen este domingo en balotaje las elecciones presidenciales en Chile . A las 18 en punto cerraron las urnas y se esperan los primeros resultados. La candidata oficialista ganó la primera vuelta por casi tres puntos de diferencia, pero los sondeos previos favorecen al referente de la ultraderecha. Los primeros resultados se conocerán cerca de las 20, hora argentina.

La vocera del candidato Kast, Mara Sedini, se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados del balotaje que se levaron adelante este domingo en Chile. "Esperamos que José Antonio Kast sea el próximo presidente de nuestro país", sostuvo.

Según el portal Bio Bio Chile, Sedini confirmó que, en caso de ser electo, Kast irá a la casa de gobierno a reunirse con el mandatario actual, Gabriel Boric.

"Creemos firmemente en el respeto de las instituciones democráticas, más allá de quienes gobiernan, Chile tiene que seguir funcionando de aquí en adelante y eso implica siempre estar resguardando nuestras instituciones, nuestras tradiciones, nuestra cultura y eso parte por La Moneda y la Presidencia", agregó.

Previo al cierre de los comicios, El Servicio Electoral (Servel) destacó “el compromiso” de las autoridades de mesa y la “fluidez” con la que se desarrolló la jornada.

La presidenta del órgano colegiado, Pamela Figueroa Rubio, remarcó que las votaciones de este domingo fueron “un proceso expedito y mucho más rápido que las elecciones del 16 de noviembre”.

“Las personas pudieron votar de manera tranquila, de manera rápida y ha fluido la cantidad de electores y electoras en los locales de votación”, sostuvo Figueroa, según el portal Biobio Chile.

Medios chilenos informaron que desde el comando de la candidata de Unidad por Chile, Jeannettte Jara, se comenzó el armado del escenario que utilizará Jeannette Jara para dar su discurso posterior a las votaciones que estará ubicado en calle Londres con París, en Santiago.