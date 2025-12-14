Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

No hay con qué darle. No por nada es el mejor piloto que corre hoy en el automovilismo argentino. Y para corrobarlo, en su primer año completo tras el retorno desde la IndyCar, Agustín Canapino obtuvo el tercer título nacional consecutivo, ahora en el TC Pick Up. Todo en la jornada que le puso telón al automovilismo argentino en este 2025, en el Mouras de La Plata.
El Titán de Arrecifes logró la primera corona en las camionetas, además dándole a Chevrolet su primer título en la categoría con el modelo S10.
Y eso que no fue una carrera avasallante de Canapino, ni mucho menos. Es más, su celebración esta vez tuvo más que ver con que sus principales contrincantes se autoeliminaron de entrada, lo que le allanó el camino al título.
El Titán llegó como líder a la última fecha en La Plata en su primera incursión en el TC Pick Up, pero con Mariano Werner y el múltiple campeón Juan Pablo Gianini pisándole los talones, a 6 y 8,5 puntos respectivamente.
Previa difícil y final sencillo en el TC Pick Up
Es más, los dos ganaron las series, por lo que largaban adelante en la final, con Canapino apenas siendo cuarto en la serie y partiendo 7º. Tenían muchas chances cualquiera que ganara, pero se tocaron y al Titán se le abrió el camino inesperadamente rumbo a la corona.
Ambos pilotos le echaron la culpa al otro, pero la ACTC responsabilizó a Werner y fue excluido por la maniobra.
Ni falta le hizo alcanzar el podio, que fue para el ganador Otto Fritzler, Andrés Jakos y Hernán Palazzo. Con el 4º puesto y a muy prudente distancia, le sobró.
Así, Canapino celebró en tres fines de semana consecutivos. Primero lo hizo en San Martín de Mendoza, donde se coronó en el flamante Turismo Carretera 2000. Y luego dos veces seguidas en el Mouras de La Plata.
La corona de la semana pasada fue la más importante, porque la consiguió en la categoría más importante del país como es el TC y además significó su 5º título. Tampoco necesito la final, ya que con los puntos de la serie le alcanzó para celebrar.
Agustín Canapino, a tiempo completo
Además, Canapino terminó la temporada a tiempo completo, ya que desde Rosario se incorporó a la Clase 3 del Turismo Nacional y en la última carrera, en Mendoza, la ganó.
Canapino volvió a fines del año pasado al automovilismo argentino, luego de frustrase su continuidad en la IndyCar, una experiencia que solo un talento como el suyo pudo llevar adelante con 33 años.
Estuvo una temporada y media en la F-1 estadounidense y pudo quedarse si ese pequeño error en el final de las 500 Millas de Indianápolis, por exceder en velocidad en el pitlane en el último ingreso, no le hubiera impedido terminar mínimo en el top ten.
Se viene hablando de que puede ser invitado a participar de esa mítica carrera en 2026. Sería un premio a la excelencia que mostró, no solo en 2023 y 2024 en Estados Unidos, sino en su retorno glorioso.
Final emocionante en el TCP Mouras
El TC Pista Pick Up (Tomás Pellandino), el TC Mouras (Lucas Carabajal) y el TC Pista Mouras cerraron sus campeonatos. Y en esta última categoría, la 4ª de la ACTC, fue campeón también un arrecifeño: Juan Pablo Alberti.
Lo hizo con el 3º puesto en la final, con el Chevrolet del RUS Med Team con bases rosarinas. Ganó el de Galarza Racing de Acebal, y subcampeón, nicolás Jaime.
