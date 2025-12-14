Newell's votó: cerraron los comicios y crece la expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Desde las 9 y hasta pasadas las 18 más de 11 mil socios votaron para elegir a la nueva comisión directiva leprosa. Los comicios se dirimen entre cuatro candidatos a presidente. La Capital sigue la jornada con cobertura minuto a minuto.

Llegó el gran día de la democracia en Newell’s . En una jornada electoral que arrancó a las 9 de la mañana de este domingo y cerró pasada las 18, más de 11 mil socios sufragaron para elegir a la comisión directiva leprosa en el mandato 2025-2029. Ignacio Boero, Cristian D’Amico, Juan Cuneo y Guillermo Muñoz son quienes buscan la presidencia leprosa en estas elecciones.

Cuando el reloj marcó las 18 horas de este domingo, la junta electoral leprosa dispuso que se habilite a votar hasta el último de la fila que estaba a esa hora esperando para sufragar . Así cientos de socios leprosos aguardan su turno para emitir su voto. Una vez que sufrague el último de la fila, se dará por cerrada la votación y comenzará el escrutinio que definirá quién será el nuevo presidente de Newell's.

Todavía quedan centenares de socios para votar. Se especula que el cierre de las elecciones será entre las 18.45 y las 19. Es posible que la participación sea récord. Se habla de que casi 12 mil socios que terminarían votando.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas que tuvieron la opción de elegir los socios habilitados para sufragar.

La puja por la conducción de Newell’s arroja pocas certezas sobre el posible ganador. Hay solo especulaciones. Los sectores más optimistas hablaron incluso en la previa de una elección que asoma cerrada.

La indefinición de los socios

Hasta señalaron que existía un porcentaje importante de indecisos, capaces de torcer para uno u otro lado la votación para elegir a la dirigencia sucesora de la que encabezó Ignacio Astore.

La deuda económica, de entre 30 y 40 millones de dólares, y un plantel desmembrado y por recomponer en lo inmediato es el cuadro de situación de un club sobre el cuál hay que elegir las autoridades para que se hagan cargo de esos y otros problemas.

votar8 Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

JCuneo Juan Cuneo, candidato a presidente por Fuerza Leprosa.

Las promesas de campaña tuvieron particularidades. Pero existió un hecho en común. Ninguno confirmó cuál será el entrenador de primera en el caso de vencer en las urnas. Sí señalaron cuál es el preferido y las charlas que mantuvieron con el técnico buscado.

El nombre de Martín Anselmi fue el que mencionaron D’Amico, Boero y Cuneo. Todos aclararon que tenían otras opciones,por las dudas. Por el lado de Muñoz, el técnico que nombró fue Darío Franco.

Cada uno de los aspirantes a la presidencia expuso su proyecto para reflotar a Newell’s, intentando diferenciarse de los otros.

Hasta la hora 16

Hasta las 16 votaron unos 8 mil socios y a las 18 cierran las mesas de votación para conocer quién será el próximo presidente de Newell's. A minutos de las 17 horas, cientos de personas integran una larga fila y podría demorarse el cierre para que puedan emitir su voto.

En el inicio de la mañana los socios se fueron acercando de manera tranquila debido a que todavía el tiempo y la lluvia no acompañaban.

A las 9.10 llegó el candidato a presidente Juan Cuneo junto a Julián González de Fuerza Leprosa e ingresaron a sufragar. Cuneo votó a las 9.30. "Estoy muy contento y con expectativas. Estamos confiados. El socio sabe que se necesita un cambio. Voté temprano y con mucha alegría", le dijo a La Capital.

Muñoz Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

También arribó el candidato de Unen, Ignacio Boero, a las inmediaciones del estadio cubierto leproso.

A las 10, votó el reconocido periodista Eduardo van der Kooy.

A las 10.15 votó el candidato Guillermo Muñoz en la mesa 18. "Hay mucha gente para votar. Lo que le pido al hincha es que venga a votar. Mientras más gente venga, más gente le va a hacer un favor a Newell's. Hoy juega Newell's en serio", le dijo a La Capital.

Boero El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Pasadas las 10.30, en la mesa 4, votó el candidato a presidente de Unen Ignacio Boero. "Hay mucha expectativa y creemos que más allá de la lluvia la gente va a acompañar", expresó tras votar. "Estamos muy contentos por la cantidad de gente que viene a votar. La gente no quiere más estos diez años de saqueo y de ruina deportiva. De no ganar los partidos que tenemos que ganar. Siento mucho apoyo de la gente. Desde mañana damos una vuelta de página", le dijo Boero a La Capital.

También votó el exjugador Jorge Theiler.

Se espera que el grueso de los socios vaya a sufragar entre las 10 y las 13, y el resultado estaría entre las 20 y las 20.30 de este domingo.

Según la junta electoral hasta las 10.45 votaron unos 850 socios del padrón leproso.

A las 11.10, votó Claudio Vivas, que será coordinador del fútbol en caso de que gane Cristian D'Amico, en la mesa de vitalicios número 29.

Vivas Claudio Vivas. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Otro personaje del día que ya pasó por las urnas y votó es Cristian D’Amico, el candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro. Fue a las 11.30. "Primero estoy muy contento porque podemos validar la democracia y que los socios se puedan expresar con su voto. Es una parada difícil, hay un club destruido. Lo que hizo Astore no le saldrá barato, me voy a encargar de que él y toda la comisión directiva, si hay algo fuera de la ley, de llevarlos a Justicia y expulsarlos como socios. Aprovecho para saludar a todos los candidatos que competimos hoy", le dijo D'Amico a Ovación.

D'Amico votó muy cerca de Julián González (de Fuerza Leprosa) y se saludaron. Le dijo Julián González a Ovación: "Hoy es un punto de inflexión en la historia de Newell's y la gente está muy contenta. Paró de llover y eso facilita. Está todo muy tranquilo para que la gente se acerque. Newell's está por arriba de todo y de todos".

CDamico Cristian D'Amico, candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

También habló con La Capital el periodista Ariel Senosiain: "Newell's necesitaba renovarse, tener elecciones. El que gane que genere un punto de inflexión. Las elecciones siempre son buenas en todas las instituciones. A los jugadores del club hay que darles un marco".

Ya pasado el mediodía fue el turno de aparecer en escena de Roberto Sensini, candidato a director deportivo si gana Unen: "Siempre que se vota para el bien del club es muy bueno. Hay mucho entusiasmo y es lo que necesitamos. Hay que volver a creer. Esperemos que después de las seis de la tarde salga el sol que todos queremos con la lista de Boero, Hay que recuperar la memoria de este gran club. Falta un mes para el inicio del torneo y hay que armar un nuevo plantel".

A su vez, pasó a votar el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que manifestó: "Siempre es importante que haya elecciones. Newell's necesita salir con mucha fuerza de este momento difícil, lo mejor que tiene es el corazón de su gente. El que gane va a necesitar de todo el club. Newell's siempre sale adelante con la participación".

También habló Roberto Battión, que será mánager si gana Fuerza Leprosa de Juan Cuneo: "Hay mucha gente. El socio quiere un cambio. Armamos un grupo de trabajo y sabemos qué hay que hacer". Estuvo junto a Julián Maidana, Germán Ré y Ariel Rosada, que serán sus colaboradores.

Fotografías: Sebastián Suárez Meccia / La Capital