La Capital | Ovación | Newell's

Newell's votó: cerraron los comicios y crece la expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Desde las 9 y hasta pasadas las 18 más de 11 mil socios votaron para elegir a la nueva comisión directiva leprosa. Los comicios se dirimen entre cuatro candidatos a presidente. La Capital sigue la jornada con cobertura minuto a minuto.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

14 de diciembre 2025 · 18:11hs
Los socios siguen haciendo largas filas para poder votar en Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los socios siguen haciendo largas filas para poder votar en Newell's.

Llegó el gran día de la democracia en Newell’s. En una jornada electoral que arrancó a las 9 de la mañana de este domingo y cerró pasada las 18, más de 11 mil socios sufragaron para elegir a la comisión directiva leprosa en el mandato 2025-2029. Ignacio Boero, Cristian D’Amico, Juan Cuneo y Guillermo Muñoz son quienes buscan la presidencia leprosa en estas elecciones.

Cuando el reloj marcó las 18 horas de este domingo, la junta electoral leprosa dispuso que se habilite a votar hasta el último de la fila que estaba a esa hora esperando para sufragar. Así cientos de socios leprosos aguardan su turno para emitir su voto. Una vez que sufrague el último de la fila, se dará por cerrada la votación y comenzará el escrutinio que definirá quién será el nuevo presidente de Newell's.

Todavía quedan centenares de socios para votar. Se especula que el cierre de las elecciones será entre las 18.45 y las 19. Es posible que la participación sea récord. Se habla de que casi 12 mil socios que terminarían votando.

Ignacio Boero (Unen), Cristian D’Amico (Nuevo Frente Rojinegro), Juan Cuneo (Fuerza Leprosa) y Guillermo Muñoz (8 de Marzo) son los candidatos a presidente de cada una de las listas que tuvieron la opción de elegir los socios habilitados para sufragar.

La puja por la conducción de Newell’s arroja pocas certezas sobre el posible ganador. Hay solo especulaciones. Los sectores más optimistas hablaron incluso en la previa de una elección que asoma cerrada.

La indefinición de los socios

Hasta señalaron que existía un porcentaje importante de indecisos, capaces de torcer para uno u otro lado la votación para elegir a la dirigencia sucesora de la que encabezó Ignacio Astore.

La deuda económica, de entre 30 y 40 millones de dólares, y un plantel desmembrado y por recomponer en lo inmediato es el cuadro de situación de un club sobre el cuál hay que elegir las autoridades para que se hagan cargo de esos y otros problemas.

votar8
Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades.

Arrancaron las elecciones en Newell's para renovación de autoridades.

JCuneo
Juan Cuneo, candidato a presidente por Fuerza Leprosa.

Juan Cuneo, candidato a presidente por Fuerza Leprosa.

Las promesas de campaña tuvieron particularidades. Pero existió un hecho en común. Ninguno confirmó cuál será el entrenador de primera en el caso de vencer en las urnas. Sí señalaron cuál es el preferido y las charlas que mantuvieron con el técnico buscado.

El nombre de Martín Anselmi fue el que mencionaron D’Amico, Boero y Cuneo. Todos aclararon que tenían otras opciones,por las dudas. Por el lado de Muñoz, el técnico que nombró fue Darío Franco.

Cada uno de los aspirantes a la presidencia expuso su proyecto para reflotar a Newell’s, intentando diferenciarse de los otros.

Hasta la hora 16

Hasta las 16 votaron unos 8 mil socios y a las 18 cierran las mesas de votación para conocer quién será el próximo presidente de Newell's. A minutos de las 17 horas, cientos de personas integran una larga fila y podría demorarse el cierre para que puedan emitir su voto.

En el inicio de la mañana los socios se fueron acercando de manera tranquila debido a que todavía el tiempo y la lluvia no acompañaban.

A las 9.10 llegó el candidato a presidente Juan Cuneo junto a Julián González de Fuerza Leprosa e ingresaron a sufragar. Cuneo votó a las 9.30. "Estoy muy contento y con expectativas. Estamos confiados. El socio sabe que se necesita un cambio. Voté temprano y con mucha alegría", le dijo a La Capital.

Muñoz
Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

Guillermo Muñoz, candidato a presidente por la agrupación 8 de Marzo.

También arribó el candidato de Unen, Ignacio Boero, a las inmediaciones del estadio cubierto leproso.

A las 10, votó el reconocido periodista Eduardo van der Kooy.

A las 10.15 votó el candidato Guillermo Muñoz en la mesa 18. "Hay mucha gente para votar. Lo que le pido al hincha es que venga a votar. Mientras más gente venga, más gente le va a hacer un favor a Newell's. Hoy juega Newell's en serio", le dijo a La Capital.

Boero
El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero.

El candidato a presidente de Unen, Ignacio Boero.

Pasadas las 10.30, en la mesa 4, votó el candidato a presidente de Unen Ignacio Boero. "Hay mucha expectativa y creemos que más allá de la lluvia la gente va a acompañar", expresó tras votar. "Estamos muy contentos por la cantidad de gente que viene a votar. La gente no quiere más estos diez años de saqueo y de ruina deportiva. De no ganar los partidos que tenemos que ganar. Siento mucho apoyo de la gente. Desde mañana damos una vuelta de página", le dijo Boero a La Capital.

También votó el exjugador Jorge Theiler.

Se espera que el grueso de los socios vaya a sufragar entre las 10 y las 13, y el resultado estaría entre las 20 y las 20.30 de este domingo.

Según la junta electoral hasta las 10.45 votaron unos 850 socios del padrón leproso.

Votar2

>> Leer más: El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

A las 11.10, votó Claudio Vivas, que será coordinador del fútbol en caso de que gane Cristian D'Amico, en la mesa de vitalicios número 29.

Vivas
Claudio Vivas.

Claudio Vivas.

Otro personaje del día que ya pasó por las urnas y votó es Cristian D’Amico, el candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro. Fue a las 11.30. "Primero estoy muy contento porque podemos validar la democracia y que los socios se puedan expresar con su voto. Es una parada difícil, hay un club destruido. Lo que hizo Astore no le saldrá barato, me voy a encargar de que él y toda la comisión directiva, si hay algo fuera de la ley, de llevarlos a Justicia y expulsarlos como socios. Aprovecho para saludar a todos los candidatos que competimos hoy", le dijo D'Amico a Ovación.

D'Amico votó muy cerca de Julián González (de Fuerza Leprosa) y se saludaron. Le dijo Julián González a Ovación: "Hoy es un punto de inflexión en la historia de Newell's y la gente está muy contenta. Paró de llover y eso facilita. Está todo muy tranquilo para que la gente se acerque. Newell's está por arriba de todo y de todos".

CDamico
Cristian D'Amico, candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro.

Cristian D'Amico, candidato a presidente por el Nuevo Frente Rojinegro.

También habló con La Capital el periodista Ariel Senosiain: "Newell's necesitaba renovarse, tener elecciones. El que gane que genere un punto de inflexión. Las elecciones siempre son buenas en todas las instituciones. A los jugadores del club hay que darles un marco".

Ya pasado el mediodía fue el turno de aparecer en escena de Roberto Sensini, candidato a director deportivo si gana Unen: "Siempre que se vota para el bien del club es muy bueno. Hay mucho entusiasmo y es lo que necesitamos. Hay que volver a creer. Esperemos que después de las seis de la tarde salga el sol que todos queremos con la lista de Boero, Hay que recuperar la memoria de este gran club. Falta un mes para el inicio del torneo y hay que armar un nuevo plantel".

A su vez, pasó a votar el intendente de Rosario, Pablo Javkin, que manifestó: "Siempre es importante que haya elecciones. Newell's necesita salir con mucha fuerza de este momento difícil, lo mejor que tiene es el corazón de su gente. El que gane va a necesitar de todo el club. Newell's siempre sale adelante con la participación".

También habló Roberto Battión, que será mánager si gana Fuerza Leprosa de Juan Cuneo: "Hay mucha gente. El socio quiere un cambio. Armamos un grupo de trabajo y sabemos qué hay que hacer". Estuvo junto a Julián Maidana, Germán Ré y Ariel Rosada, que serán sus colaboradores.

votar4
Votar1
votar6
votar9

Fotografías: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Noticias relacionadas
Los socios de Newells tienen la opción de elegir entre cuatro listas.

Newell's tiene 28 mil socios habilitados a sufragar y la expectativa es que voten 10 mil

El socio concurrirá a las urnas para elegir la comisión directiva de Newells que asumirá este lunes.

El socio de Newell's tiene la palabra y con su voto definirá este domingo la nueva comisión directiva

Iani Romero, el pibe que fue el goleador de Newells en el torneo internacional.

Los goles del futuro de Newell's: con un artillero que brilló, todos los gritos en la Messi Cup

Las últimas elecciones en Newell’s fueron en la pandemia de 2021.

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Ver comentarios

Las más leídas

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Lo último

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Murió Kshamenk, una de las orcas emblemáticas de Mundo Marino: vivió más de 30 años en cautiverio

Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Newell's votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Desde las 9 y hasta pasadas las 18 cerca de 10 mil socios votaron para elegir a la nueva comisión directiva leprosa. Los comicios se dirimen entre cuatro candidatos a presidente. La Capital sigue la jornada con cobertura minuto a minuto.
Newells votó: cerraron los comicios y hay expectativa sobre quién será el nuevo presidente

Por Rodolfo Parody
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad
Motores

El auto más vendido del año en Argentina sacó una muy baja calificación en un test de seguridad

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe
Policiales

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto
Política

La polémica reforma laboral de Milei: la Corte advierte sobre los límites constitucionales del proyecto

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito
El Mundo

Cerraron las urnas en Chile y comenzó el recuento de votos con el ultraderechista Kast como favorito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

El juvenil con mucho talento que en Central esperan recuperar para el duro semestre que se viene

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Graduaciones de estudiantes secundarios: la entrega de bandas de Miss y Mister abre polémicas

Elecciones en Newells: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Elecciones en Newell's: más de 8 mil socios ya votaron y a las 18 cierran los comicios

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

La pista está lista y el aeropuerto de Rosario reabre el 29 de diciembre

Ovación
Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Por Gustavo Conti
Ovación

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

Agustín Canapino es el piloto del año y conquistó su tercer título nacional seguido

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newells

De Maxi Rodríguez a Pablo Javkin: las figuras que pasaron por las elecciones en Newell's

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Categorías Agrupadas Federadas: Paraná consagró a los tres campeones que faltaban

Policiales
Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente
POLICIALES

Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Fraude con patrulleros: confirman las condenas a dos ex jefes policiales de Santa Fe

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Detuvieron a Luis Palavecino, un delincuente vinculado a la banda de Los Menores

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

Cómo funcionará Siprec, el sistema que presentó Santa Fe para identificar personas y vehículos

La Ciudad
La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable
La Ciudad

La Sociedad de Pediatría y Aguas Santafesinas se unen para impulsar el consumo de agua potable

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Sigue el alerta amarillo en Rosario: las tormentas podrían extenderse durante la tarde

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Murió Salvador Trapani, artista entrañable de la escena rosarina

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

Cercanía y funcionarios sub 40: lo que viene en la gestión de Javkin

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad
Información General

El Quini 6 ya está en la calle con su sorteo extraordinario de Navidad

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Por Claudio Berón

Policiales

Doble crimen en barrio Triángulo: cruce de bandas narco, atravesado por la sombra de Los Monos

Goity: Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año
La Ciudad

Goity: "Quien no tiene los conocimientos adecuados no puede pasar de año"

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral
Política

La CGT cruzó a Sturzenegger por la retroactividad de la reforma laboral

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario
La Ciudad

Tarifa social de la EPE: detectan casi 80 usuarios con altos consumos en Rosario

Boca de urna en Newells: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Boca de urna en Newell's: optimismo de todos, encuestas en danza y definición ajustada

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta por un caso grave de hantavirus y otro de leptospirosis en Rosario

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio
Zoom

A los 96 años falleció el prestigioso actor argentino Héctor Alterio

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros
Policiales

Brutal balacera en barrio Triángulo: dos muertos y cuatro heridos en un ataque a tiros

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos
Ovación

De la euforia al caos: la visita de Messi a la India terminó en disturbios y destrozos

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad
Información General

Seis rituales para hacer en Navidad y atraer buena suerte y prosperidad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero
Información General

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes que viajaban a Santiago del Estero

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental
Información General

La reforma de la Constitución de Santa Fe tendrá su documental

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la UCR a nivel nacional

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta
Información General

Anmat lanzó una advertencia por un lote del queso Cremón de La Serenísima: qué datos tener en cuenta

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Ocho meses después, la dársena de colectivos en La Siberia muestra resultados positivos

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: allanan una casa por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027