Guillermo Francos defendió a Luis Caputo: "No fue una amenaza a los gobernadores"

El ministro del Interior, Guillermo Francos , aclaró este jueves que no fueron parte de "una amenaza, sino un dato de la realidad", las declaraciones hechas por su par de Economía, Luis Caputo , acerca de que llevaría a cabo un recorte en las transferencia de fondos a las provincias si la Ley Ómnibus no se aprueba en el Congreso.

"No fue una amenaza, tal vez se interpretó equivocadamente. Lo que dijo el ministro es que todas las provincias demandan fondos y cuando no hay fondos, se suprime la transferencia porque no hay plata para mandar. Y ahí las provincias van a tener problemas. No es una amenaza: es una realidad", afirmó Francos.