“Le sacaste el trabajo y hasta el uniforme del MTE a José Ovejero porque me saludó en Olavarría el sábado pasado”, denunció la presidenta del PRO, que insiste con el discurso de línea dura antikirchnerista para posicionarse en el último mes antes de las elecciones generales del 22 de octubre.

“Te pido que le garantices a este laburante que no sufra más represalias por haberse manifestado libremente. Reincorporalo Grabois, hacé las cosas como hay que hacerlas. No puede ser que porque alguien quiere votar por mí lo saquen, lo maltraten, le digan de todo en el chat y lo echen. Eso es de garca”, disparó Bullrich en el video, que a media mañana de este jueves había superado las 800 mil reproducciones en X/Twitter.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 20, 2023

Grabois recogió el guante y no perdió la oportunidad de responderle a la exministra de Seguridad con el mismo formato: un video en redes sociales.

“Dejá de versear Bullrich, se ve que si no me nombrás la gente no te ve los videitos. Hacé las cosas bien y por ahí juntas algún voto sin mentir. Que te mejores”, escribió Grabois.

“Yo nunca le saqué nada a nadie, mucho menos el trabajo y mucho menos por cuestiones políticas. Vos sí. ¿Te acordás cuando fuiste ministra de De la Rúa? Le robaste el empleo no a una, a millones de personas. Le robaron el 13% a los jubilados y se tomaron el palo en helicóptero. Después dejaron el país con un tendal de muertos y un país devastado. Mi generación creó los movimientos sociales e inventamos trabajo donde no lo había, a través de las cooperativas”, sostuvo el dirigente del Frente Patria Grande.

En otro tramo del video, Grabois reconoció que la foto que se sacó Ovejero con Bullrich “generó debate en la cooperativa” pero volvió a negar que hayan echado al trabajador de la cooperativa. “Si vos tenés alguna prueba de que yo hice algo así por favor denunciame. Pero como sos garca y mentirosa, ponés un videito en internet”, cerró Grabois, que apoya la candidatura presidencial de Sergio Massa pero presiona para que se concreten las promesas relacionadas con la agenda de su sector, como la entrega de lotes de para vivienda.