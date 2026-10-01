Gesto a Milei: el vicepresidente de Estados Unidos organiza un viaje a la Argentina

El gobierno de EEUU prepara para noviembre la visita de JD Vance al país, en otra señal de respaldo de la administración Trump

El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance , tiene previsto visitar la Argentina en noviembre para reunirse con Javier Milei , en una señal del vínculo entre la Casa Rosada y la administración de Donald Trump . Los preparativos del viaje ya comenzaron, aunque todavía no se difundieron la fecha ni la agenda de actividades.

La iniciativa partió de Washington y forma parte de una gira regional que incluirá un encuentro con Milei en la Casa Rosada . Sin embargo, voceros del gobierno argentino evitaron confirmar la visita hasta que la anuncie Estados Unidos. Reconocieron que hubo una primera avanzada para organizarla.

Vance y Milei ya se conocen: se saludaron durante la visita del presidente argentino a la Casa Blanca, en octubre de 2025 , cuando fue recibido por Trump. La llegada del vicepresidente se inscribe en el alineamiento de la política exterior argentina con Washington, uno de los principales socios del gobierno libertario.

Entre los antecedentes de las visitas de funcionarios estadounidenses figura la del secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien estuvo en Buenos Aires en abril de 2025. Meses después, ese organismo instrumentó un respaldo financiero de 20.000 millones de dólares para la Argentina , en medio de las turbulencias económicas posteriores a la derrota oficialista en las elecciones bonaerenses.

Malvinas: Estados Unidos busca mediar

En paralelo, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, se refirió a la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas.

Consultado por GB News sobre un eventual conflicto armado y un posible apoyo militar a Londres, evitó adelantar una posición y sostuvo que la decisión le correspondería a Trump.

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“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, afirmó. Waltz destacó la amistad con la Argentina y la relación especial con el Reino Unido.

Cualquier definición sobre una asistencia militar, agregó, quedaría en manos de la Casa Blanca y del presidente estadounidense.