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Identificaron a un desaparecido de la dictadura que había sido enterrado como NN

Los restos de Carlos Simón Poblete fueron inhumados como NN en un cementerio de Mendoza

1 de octubre 2026 · 20:19hs
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Identificaron a un desaparecido de la dictadura que había sido enterrado como NN

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció este jueves la identificación de un hombre que fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, en abril de 1977, en la provincia de Córdoba.

Carlos Simón Poblete había sido visto por última vez a los 33 años junto a su esposa, María del Carmen Moyano, y cuyos restos fueron inhumados como NN en el Cuadro 33 del Cementerio Municipal de Mendoza.

"El cuerpo de Carlos fue exhumado por el EAAF en 2010 y la identificación fue posible gracias a que su hija, Miriam Fernández, se acercó este año a aportar su muestra de sangre", precisó la organización en sus redes sociales.

El EAAF indicó que entre 2010 y 2015 llevó a cabo exhumaciones arqueológicas en el Cuadro 33, utilizado para enterrar como NN personas durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Las tareas se organizaron en varias etapas, durante las cuales se trabajó en 250 sepulturas y la investigación forense se completó con el análisis antropológico de cientos de cuerpos recuperados para seleccionar los que presentaban características que podrían corresponder a personas desaparecidas.

Tras la identificación de Poblete ya son cuatro las personas desaparecidas individualizadas en el Cementerio de Mendoza.

El trabajo contó con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Movimiento Ecuménico de Mendoza y de familiares de personas desaparecidas en Mendoza.

Poblete tenía 33 años al momento de su secuestro. La sentencia dictada en 2016 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Córdoba tuvo por acreditado que fue trasladado junto con Moyano Maure al centro clandestino de detención La Perla.

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