Germana Figueroa Casas: "No pueden castigarme por mi voto"

La diputada nacional salió al cruce de quienes quieren declararla persona no grata en la UNR por su apoyo al veto al financiamiento universitario

La diputada nacional Germana Figueroa Casas dijo que no puede ser castigada por sus opiniones y su voto, en reacción a la propuesta de que ella y los otros diputados santafesinos que apoyaron el veto al financiamiento universitario sean declarados personas no gratas en la Universidad Nacional de Rosario.

El proyecto para declarar personas no gratas a los legisladores fue presentado ante el Consejo Superior de la UNR e incluye a los cinco diputados por la provincia que apoyaron el veto de Javier Milei.

Piden declarar "personas no gratas" a quienes avalaron el veto universitario

“ No puedo ser castigada por mis opiniones ni por mi voto. La universidad está para formar gente que respete, que tenga distintas ideas. No creo que el proyecto prospere ”, dijo en reacción Figueroa Casas, quien además de ser diputada es docente de la universidad pública.

A la hora de explicar su voto apoyando el veto presidencial a diputada del PRO dijo: “Es bastante difícil la situación. No era una decisión fácil votar a favor o en contra del veto. Quiero que quede claro que la ley era una paritaria y actualización de gastos de funcionamiento. Acá tiene que haber un trabajo del Ejecutivo y hay que decir que no lo hicieron como debieron. El Congreso no tiene que involucrarse en esto”.