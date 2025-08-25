La Capital | Política | Gabriel Chumpitaz

Gabriel Chumpitaz desafía al gobierno nacional y al kircherismo con un debate

El diputado nacional votó en contra del presidente Javier Milei en el veto a la ley de discapacitados y ahora quiere enfrentar a La Libertad Avanza y debatir

25 de agosto 2025 · 13:17hs
Gabriel Chumpitaz busca un nuevo período en la Cámara de Diputados

Gabriel Chumpitaz busca un nuevo período en la Cámara de Diputados

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz propuso realizar un debate junto a los candidatos santafesinos de La Libertad Avanza, el peronismo y Provincias Unidas. La elección de octubre, en la que se disputarán nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, comienza a levantar temperatura.

En tal sentido, el ex concejal de Rosario y especialista en seguridad se expresó respecto a la situación política y partidaria: “Las estructuras convencionales y los partidos políticos son anacrónicos, obsoletos y antiguos. La densidad política ya no se mide con estructuras y militantes, sino que el peso y valor está en las ideas”.

En una elección en la que las alianzas principales evitan las discusiones profundas e intentan mostrar gestiones o errores de sus adversarios, el diputado de origen liberal plantea un cronograma de discusión semanal a través de las redes sociales y un debate central en el prime time televisivo.

Gabriel Chumpitaz candidato

Chumpitaz, quien aspira a un nuevo período en la Cámara baja, desafía a Caren Tepp como "representante de la izquierda y el kirchnerismo, a la vicegobernadora como representante del gobierno provincial y al joven libertario que defenderá al gobierno nacional".

Todo indica que el diputado, quien ha sido un defensor de las políticas de Javier Milei y al mismo tiempo de Maximiliano Pullaro en la provincia, intentará diferenciarse de los partidos tradicionales y marcará los errores que, según el propio legislador, “afectan de manera directa a los santafesinos y solo benefician a los porteños”.

Para finalizar, Chumpitaz, quien se autodefine como un defensor de las fuerzas policiales y de sus derechos, instó a debatir sobre desarrollo económico y productivo, seguridad y narcotráfico, infraestructura portuaria y vial, inversiones en el territorio santafesino y la defensa de la propiedad privada.

