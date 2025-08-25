Gabriel Chumpitaz desafía al gobierno nacional y al kircherismo con un debate

El diputado nacional votó en contra del presidente Javier Milei en el veto a la ley de discapacitados y ahora quiere enfrentar a La Libertad Avanza y debatir

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz propuso realizar un debate junto a los candidatos santafesinos de La Libertad Avanza, el peronismo y Provincias Unidas. La elección de octubre, en la que se disputarán nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, comienza a levantar temperatura.

En tal sentido, el ex concejal de Rosario y especialista en seguridad se expresó respecto a la situación política y partidaria: “Las estructuras convencionales y los partidos políticos son anacrónicos, obsoletos y antiguos. La densidad política ya no se mide con estructuras y militantes, sino que el peso y valor está en las ideas”.

En una elección en la que las alianzas principales evitan las discusiones profundas e intentan mostrar gestiones o errores de sus adversarios, el diputado de origen liberal plantea un cronograma de discusión semanal a través de las redes sociales y un debate central en el prime time televisivo.

Chumpitaz, quien aspira a un nuevo período en la Cámara baja, desafía a Caren Tepp como "representante de la izquierda y el kirchnerismo, a la vicegobernadora como representante del gobierno provincial y al joven libertario que defenderá al gobierno nacional".

Todo indica que el diputado, quien ha sido un defensor de las políticas de Javier Milei y al mismo tiempo de Maximiliano Pullaro en la provincia, intentará diferenciarse de los partidos tradicionales y marcará los errores que, según el propio legislador, “afectan de manera directa a los santafesinos y solo benefician a los porteños”.

Para finalizar, Chumpitaz, quien se autodefine como un defensor de las fuerzas policiales y de sus derechos, instó a debatir sobre desarrollo económico y productivo, seguridad y narcotráfico, infraestructura portuaria y vial, inversiones en el territorio santafesino y la defensa de la propiedad privada.