Fernández: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por convencer"

El jefe del Estado, Alberto Fernández , llamó a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su "mensaje de unidad" durante la última presidencia, a la vez que sostuvo que el ex mandatario "no necesitó una lapicera".

"Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, (Perón) nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedó con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro de que lo acompañe en la empresa que va a empezar", subrayó el presidente.