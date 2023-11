Felipe Michlig no será ministro en el gabinete de Pullaro

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffelipemichlig%2Fstatus%2F1723704905133670864&partner=&hide_thread=false En la próxima gestión de gobierno priorizaré la función legislativa HONRANDO el mandato de los electores de mi departamento que con más de un 70% me eligieron SENADOR por el Dpto. San Cristóbal. pic.twitter.com/nTZlBHp0Bo — Felipe Michlig (@felipemichlig) November 12, 2023

Desde hace unos meses se menciona a Felipe Michlig como el preferido de ese sector para el estratégico Ministerio de Gobierno. Sin embargo, en con este medio, el senador por San Cristóbal confirmó que no irá al Poder Ejecutivo provincial.

—Se ha dicho por todas partes que usted será ministro de Gobierno de Maximiliano Pullaro.

—Lo evaluamos en algún momento en la mesa chica de nuestro espacio. Por supuesto que acompañaré con la responsabilidad de siempre la gestión de gobierno. Pero entiendo que en la actual coyuntura es necesario que lo haga desde espacios no ejecutivos.

—Usted fue reelecto con un enorme margen en la senaduría de San Cristóbal.

—Y no dejo de agradecer la confianza y el afecto de los sancristobalenses. Esa también es una de las causas por las cuales no quiero dejar la banca.

—Pero se hablaba de que podían tomar una licencia para en algún momento volver al Senado.

—Nunca fue mi intención. Si me hubiera decidido a ocupar otro rol hubiera renunciado a la banca. Pero creo que no es el momento para eso. Mi departamento me ha vuelto a dar una enorme responsabilidad como Senador con la decisión de más del 70 % de los votantes, para ejercer esa representación por séptima vez consecutiva, lo cual si bien es una gran distinción me obliga a honra profundamente ese mandato, ocupándome de las preocupaciones de ellos y asegurar que siga el crecimiento departamental, que ahora será mucho más factible con un Gobernador que surgió a partir de un gran esfuerzo territorial y conjunto.

—No cree que puede aportar mucho también en un Ministerio?

—En primer lugar creo que Maxi (Pullaro) tiene una enorme capacidad de gobierno, y que sabe gestionar todas las áreas, y elegir bien a sus colaboradores. La Unión Cívica Radical, y los demás partidos del Frente, tienen mujeres y hombres ultra capacitados para ese y los demás ministerios. Pero San Cristóbal me eligió a mí. Y además creo que, al ser uno de los “veteranos” de mil batallas legislativas, puedo trabajar para que el Senado, con dos tercios de senadores, se convierta en la primera línea de defensa del gobierno. Fíjese usted que nunca se dieron estas mayorías legislativas, y necesitamos saber usarlas para el beneficio de los santafesinos, para que se concrete la acción de gobierno, y las reformas imprescindibles y urgentes que hay que hacer.

—Usted puede cumplir un interesante rol en la conducción del Senado y en la bancada radical, del frente.

—Esa es mi idea. Asegurar un funcionamiento moderno y eficiente del Senado. Pero además profundizar la consolidación de la UCR santafesina y hacerla jugar el rol que Santa Fe merece en el partido a nivel nacional. Para eso voy a buscar nuevamente el voto de nuestros afiliados para conducir el partido.

—Esto es otra novedad que no se había comentado...

—Tanto Pullaro como Fascendini, como tantos otros dirigentes importantes de nuestro partido, hemos coincidido en la necesidad de que mantengamos la senda de compromiso de nuestro partido en el Frente, y para eso tenemos que ponerlo a disposición del gobierno de la provincia. Sin perder de vista que la nuestra es la provincia más grande de las que no gobierna el peronismo.

—Entonces se está planteando triple responsabilidad: ¿la banca, el Senado, la UCR?

—Y más también, pero no quiero adelantar otras cosas por ahora. Es decir: en vez de ayudar en una sola área, voy a apoyar a la totalidad del gobierno provincial, como ladero legislativo de Maxi. Lo cierto es que estoy convencido de que puedo colaborar mucho más desde aquí, y no quiero que se nos escape la posibilidad de hacer un gobierno que cambie definitivamente la historia de la provincia de Santa Fe, y le devuelva a la UCR el protagonismo nacional que le corresponde. Una buena gestión necesita que todos estemos concentrados en hacer lo que mejor sabemos, los santafesinos no tienen más tiempo que perder.